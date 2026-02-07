  • İSTANBUL
Gündem Milletin ekmeğine taş koyan zihniyet yine sahnede! Nevşin Mengü asrın konut seferberliğini küçümsedi
Milletin ekmeğine taş koyan zihniyet yine sahnede! Nevşin Mengü asrın konut seferberliğini küçümsedi

Türkiye, 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmak için dünyada eşi benzeri görülmemiş bir inşa seferberliği yürütürken, fondaş medyanın temsilcileri yapılan devasa hizmetleri karalamak için yine sıraya girdi. On binlerce depremzede sıcak yuvasına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, Nevşin Mengü’den akıllara zarar bir çıkış geldi.

Deprem bölgesinde gece gündüz demeden çalışan binlerce işçinin, mühendisin ve devletin azmini görmezden gelen Mengü, yapılan on binlerce konutu "Günümüz teknolojisinde 6 ayda apartman dikiliyor" diyerek basitleştirmeye çalıştı.

"6 ayda apartman dikilir" diyerek emeği hiçe saydı

 Devletin depremzedeler için ortaya koyduğu bu devasa başarıyla övünülmesini anlayamadığını söyleyen Mengü, milletin sevincine ortak olmak yerine, "ne yapılsa yaranılamayacak" dedirten o bildik tavrını sergiledi.

Sosyal medyada büyük tepki toplayan bu sözler, "Millet can derdinde, bunlar karalama derdinde" yorumlarına neden oldu.

Binlerce ailenin umudu olan bu konutların kısa sürede bitirilmesini bir başarı değil de "sıradan bir iş" gibi pazarlamaya çalışan bu zihniyet, bir kez daha milletin takdirinden ne kadar uzak olduğunu kanıtladı.

Yorumlar

yilmaz edis

bu hanimin söylediklerini ciddiye alan varmi acaba ? Birakin allahaskina bu tipleri meshur etmeyin söylediklerini Medyaya tasimakla..

Deli İbo

Tek apartman yapılmadı 11 tane şehir yeniden kuruldu. Rabbim bu millete gene acıdıda bu felaketi sizin iktidarınızda başımıza getirmedi, siz 3 senede afet bölgesinin yıkılan bimaların hafriyatını kaldıramazdınız. Bumuda biz 1990'daki bıyük depremde gördük, hala bulunamayan cenazeler var, enkaz kaldırımı sırasında molozlarla nereye atıldığı belli değil. Sizin tek hasetkendiğuniz taraf bu Kahramanmaraş Depremi'nin sizin iktidarınızda meydana gelmemesi, çünkü malı nasıl görürüdunüz
