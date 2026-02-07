Milletin ekmeğine taş koyan zihniyet yine sahnede! Nevşin Mengü asrın konut seferberliğini küçümsedi

Deprem bölgesinde gece gündüz demeden çalışan binlerce işçinin, mühendisin ve devletin azmini görmezden gelen Mengü, yapılan on binlerce konutu "Günümüz teknolojisinde 6 ayda apartman dikiliyor" diyerek basitleştirmeye çalıştı.

"6 ayda apartman dikilir" diyerek emeği hiçe saydı

Devletin depremzedeler için ortaya koyduğu bu devasa başarıyla övünülmesini anlayamadığını söyleyen Mengü, milletin sevincine ortak olmak yerine, "ne yapılsa yaranılamayacak" dedirten o bildik tavrını sergiledi.

Sosyal medyada büyük tepki toplayan bu sözler, "Millet can derdinde, bunlar karalama derdinde" yorumlarına neden oldu.

Binlerce ailenin umudu olan bu konutların kısa sürede bitirilmesini bir başarı değil de "sıradan bir iş" gibi pazarlamaya çalışan bu zihniyet, bir kez daha milletin takdirinden ne kadar uzak olduğunu kanıtladı.