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Gündem Milletin değerleriyle çarpışan CHP'den eşcinsel sapkınlara tam destek!
Gündem

Milletin değerleriyle çarpışan CHP'den eşcinsel sapkınlara tam destek!

Milletin değerleriyle çarpışan CHP, eşcinsel sapkınlara destek vermeye devam ediyor. Sarıyer Gençlik Kolları, LGBT'lilerle ilgili, "Aşkın cinsiyeti olmaz. Aşk aşktır." paylaşımında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-06-26 19:18:00 - 2021-06-26 19:23:24
Milletin değerleriyle çarpışan CHP'den eşcinsel sapkınlara tam destek!

CHP Sarıyer Gençlik Kolları, Twitter üzerinden LGBT'lilere destek paylaşımında bulundu. Gönderide, "Aşkın cinsiyeti olmaz. Aşk aşktır." ifadeleri yer aldı.

Türkiye'ye çağ atlatacak bir projenin daha inşasına bugün başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü'nün temeli atıldı.

CHP'den LGBT'lilere destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğindeki AK Parti hükümeti, ülkeye yeni bir eser daha kazandırırken ana muhalafet partisi CHP, LGBT'lilere verdiği desteğe devam ediyor.

Son olarak CHP Sarıyer Gençlik Kolları, milletin inancıyla ve değerleriyle çarpışan eşcinsel sapkınlara yönelik Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Yapılan paylaşımda, "Aşkın cinsiyeti olmaz. Aşk aşktır. #OnurHaftası #Pride2021" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan sosyal medyada çok sayıda vatandaş, paylaşımın ardından partiye ve ilçe örgütüne tepki gösterdi.

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