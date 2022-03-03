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Medya Milletin bağışı bile Cumhuriyet’e battı
Medya

Milletin bağışı bile Cumhuriyet’e battı

Vatandaşların Diyanet İşleri Başkanlığı’na yaptığı bağış Cumhuriyet’i rahatsız etti. Neredeyse halkı suçlayacak olan kemalist Cumhuriyet, Kur’an kurslarına yapılan harcamaları da diline doladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-03 12:36:00 -
Milletin bağışı bile Cumhuriyet’e battı

Özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde tüm ülkeler ekonomik sorunlarla karşı karşıya kaldı. Türkiye’de de virüsün neden olduğu aksamalar ekonomiyi oldukça zorladı. Bu süreçte devlet kurumlarına imkanı olan vatandaşlar mümkün mertebe destek oldu.

Bu kurumlardan biri de Diyanet İşleri Başkanlığı oldu. Halk, özgür iradesiyle Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağış yaptı.

Dini herhangi bir kurumun bu ülkede faaliyette olmasını, faaliyette olanların da kendi istedikleri gibi işlememesini hazmedemeyen kemalistler, bu bağıştan rahatsız oldu. “Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2021’e ilişkin yayımladığı faaliyet raporu, başkanlığa yönelik bütçe tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.” denilen haberde, “Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın her fırsatta gündeme getirdiği “bütçe” eleştirisi  raporda geniş yer buldu. Rapora göre, başkanlığın 12.9 milyar lira başlangıç ödeneği bulunuyordu ancak bu ödenek 13.2 milyar liraya çıkarıldı. Harcama ise 13 milyar lira olarak gerçekleşti. Bu harcamanın 10.5 milyar liralık kısmı ise “personel giderleri”nden oluştu. Başkanlık, 2021’de, 344 milyon 476 bin lirayı da mal ve hizmet alımına harcadı.” ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca haberde, “Raporda, “kâr amacı gütmeyen kuruluşlara, cami ve Kuran kursu inşaatı, bakım ve onarımları için yardım gönderildiği”, bu kapsamda ülke çapında 217 yere gönderilen toplam ödeneğin 76 milyon 648 bin lira olduğu kaydedildi. Diyanet’e, sadece 2021’de 2 bin 16 idari, 879 da adli dava açıldı.” denilerek, Kur’an kurslarına yapılan harcamalardan rahatsız oldukları da dile getirildi.

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