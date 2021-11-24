  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dış basın ve muhalefet pişti oldu! Muhalefet söylüyor, Türkiye düşmanlığında sınır tanımayan dış basın tekrarlıyor

Savcı Sayan'dan dolar yorumu

Genç nesil bunu bilmiyor! Gündüz edebiyat dersinde öğleden sonra pazarda

Dünyaca tanınan 'ekonomik tetikçi' itiraf etti! Yeni savaş taktiği döviz operasyonu nasıl yapılıyor? İşte perde arkası…

Komşuda 25 Kasım gelişmesi! Türkiye varken adım atacaklar mı?

Alparslan: Büyük Selçuklu başrolü ve yapımcısından bomba açıklamalar! Yeni projeyi resmen duyurdu

Beş maddede yeni ekonomi modeli ve önemli atılımlar

"Hepinizin canı cehenneme müptezeller"

Bakan Soylu’dan ‘kayıp silahlara’ ilişkin konuştu: İşte 15 Temmuz’da devletin kaybolan silahları!

Tüpraş'tan 10 milyar dolarlık yatırım açıklaması
Gündem Milletin bacısına küfür ettikçe masa başında İP’in oyunu yükseltiyorlar
Gündem

Milletin bacısına küfür ettikçe masa başında İP’in oyunu yükseltiyorlar

CHP ve diğer muhalefet partilerinden aldığı destekle çalışmalar yürüten ORC Araştırma Şirketi Başkanı Mehmet Pösteki, 17-23 Kasım tarihleri arasında yaptırdığı ‘sözde’ anket sonuçlarını açıkladı. Partilerin oy oranlarını tek tek sıralayan ORC, BBP’nin aldığı oy oranını unuttu ve milletin bacısına küfür eden İP’in oyunu yükseltti.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 15:41:00 -
Milletin bacısına küfür ettikçe masa başında İP’in oyunu yükseltiyorlar

AK Parti’nin eski anketçisi ORC Araştırma Şirketi Başkanı Mehmet Pösteki, ‘Zillet İttifakı’ndan aldığı desteğin karşılığını vermeye devam ediyor.  

ORC Araştırma'nın 17-23 Kasım tarihleri arasında yaptığı iddia edilen 'Bu pazar seçim olsa' anketin sonuçları yayınlandı. ORC Araştırma şirketinin başkanı Mehmet Pösteki, anketin sonuçlarını Twitter hesabından paylaştı.

Ankette Büyük Birlik Partisi’ni unuttular

Milletin bacısına küfür eden İP’in oy oranlarının yükseltildiği ankette BBP unutuldu. Oysa Büyük Birlik Partisi, yerel seçimlerde 900 bine yakın oy ve %2’lik bir oy oranını elde etmişti. 

Zillet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı geçti mi?

ORC'nin "Bu Pazar Genel Seçim Olsa" anketine göre Zillet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın önüne geçtiği iddia ediliyor. AK Parti+MHP'li Cumhur ittifakı yüzde 40 oy alırken, CHP+İYİ Parti'li Zillet İttifakı ise yüzde 41,2 çıktı.

ORC anketinin sonuçlarına göre, AK Parti yüzde 30 oy alırken, milletin bacısına küfür eden İP’in oy oranını yüzde 15'in üzerine çıkardılar. 

Küfürbaz Türkkan’ın partisinin oy oranlarını yükselttiler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, Bingöl'de esnaf ziyareti sırasında şehit ağabeyi Tahir Gümren, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak tepki göstermişti.  İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, polis ekiplerinin olay yerinden uzaklaştırdığı Tahir Gümren'in yanına gelerek bu kişiye küfretmişti. Yoğun tepkiler üzerin özür dileyen Türkkan, görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. Milletin bacısına küfür eden Lütfü Türkkan’ın partisi İP’in oy oranlarının sözde ankette yükseltilmiş olması dikkat çekti. 

İşte ORC anketinin ‘sözde’ sonuçları...

AK Parti: Yüzde 30,9

CHP: Yüzde 25,7

İP: Yüzde 15,5

MHP: Yüzde 9,1

HDP: Yüzde 8,4

DEVA: Yüzde 3,7

Gelecek: Yüzde 2,5

Saadet: Yüzde 1,3

Diğer: Yüzde 2,9

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

şüayıp

Millet unutmaz
  • Yanıtla

Hamza

Demekki neyse
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Altın için tahminleri bir bir tutan Haluk Özdil bombayı saldı! Öyle bir rakam verdi ki: Bunu ilk kez duyacaksınız
Ekonomi

Altın için tahminleri bir bir tutan Haluk Özdil bombayı saldı! Öyle bir rakam verdi ki: Bunu ilk kez duyacaksınız

Gram altın için önce 650 lira, daha sonra ise 800 lira öngörüsü yapan stratejist ve araştırmacı yazar Haluk Özdil bu kez 1000 lirayı işaret ..
'Erdoğan askerlere karşı arkamda durdu' diyordu! Dolar yükselince gemiyi terk etti
Siyaset

'Erdoğan askerlere karşı arkamda durdu' diyordu! Dolar yükselince gemiyi terk etti

Geçtiğimiz aylarda yaptığı konuşmasında bakanlığı döneminde MGK'da askerler kendisini acımasızca eleştirirken dönemin başbakanı Recep Tayyip..
Siyaset

"Hepinizin canı cehenneme müptezeller"

Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral, ekonomi yönetimini eleştiren muhalefete "Hepinizin canı cehenneme", "Müptezeller" gibi ifa..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay