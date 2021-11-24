Milletin bacısına küfür ettikçe masa başında İP’in oyunu yükseltiyorlar

AK Parti’nin eski anketçisi ORC Araştırma Şirketi Başkanı Mehmet Pösteki, ‘Zillet İttifakı’ndan aldığı desteğin karşılığını vermeye devam ediyor.

ORC Araştırma'nın 17-23 Kasım tarihleri arasında yaptığı iddia edilen 'Bu pazar seçim olsa' anketin sonuçları yayınlandı. ORC Araştırma şirketinin başkanı Mehmet Pösteki, anketin sonuçlarını Twitter hesabından paylaştı.

Ankette Büyük Birlik Partisi’ni unuttular

Milletin bacısına küfür eden İP’in oy oranlarının yükseltildiği ankette BBP unutuldu. Oysa Büyük Birlik Partisi, yerel seçimlerde 900 bine yakın oy ve %2’lik bir oy oranını elde etmişti.

Zillet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı geçti mi?

ORC'nin "Bu Pazar Genel Seçim Olsa" anketine göre Zillet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın önüne geçtiği iddia ediliyor. AK Parti+MHP'li Cumhur ittifakı yüzde 40 oy alırken, CHP+İYİ Parti'li Zillet İttifakı ise yüzde 41,2 çıktı.

ORC anketinin sonuçlarına göre, AK Parti yüzde 30 oy alırken, milletin bacısına küfür eden İP’in oy oranını yüzde 15'in üzerine çıkardılar.

Küfürbaz Türkkan’ın partisinin oy oranlarını yükselttiler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, Bingöl'de esnaf ziyareti sırasında şehit ağabeyi Tahir Gümren, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak tepki göstermişti. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, polis ekiplerinin olay yerinden uzaklaştırdığı Tahir Gümren'in yanına gelerek bu kişiye küfretmişti. Yoğun tepkiler üzerin özür dileyen Türkkan, görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. Milletin bacısına küfür eden Lütfü Türkkan’ın partisi İP’in oy oranlarının sözde ankette yükseltilmiş olması dikkat çekti.

İşte ORC anketinin ‘sözde’ sonuçları...

AK Parti: Yüzde 30,9

CHP: Yüzde 25,7

İP: Yüzde 15,5

MHP: Yüzde 9,1

HDP: Yüzde 8,4

DEVA: Yüzde 3,7

Gelecek: Yüzde 2,5

Saadet: Yüzde 1,3

Diğer: Yüzde 2,9