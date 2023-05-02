Milletin aklıyla alay ediyor! İşte Akşener’in övgüler düzdüğü model

İç siyasetin en karışık olduğu ülkelerden biri olan Türkiye, yıllarca koalisyon hükümetlerinden çok çekti. Devlet mekanizmasının yavaş ilerleyişi, bir türlü alınamayan kararlar ve sonrasında yaşananlar... İstikrarsızlığı doğuran koalisyon ortamı son olarak Millet İttifakı'nda cereyan etti.

6 muhalefet partisi bir araya gelerek altılı masayı oluşturdu. Yapılan görüşmeler sonucu belirli konularda mutabakata varıldı. Ancak çözüme kavuşmayan çok sayıda konu masada tıkanıklığa da yol açtı. Bunun son örneği ise Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi sürecinde İyi Parti ile masadaki diğer partiler arasında yaşandı. Hal böyle olunca seçimleri Millet İttifakı'nın kazanması durumunda 6 partinin koalisyon hükümeti kurması söz konusu olacak.

Koalisyon dönemine yeniden dönme ihtimali olan seçimlerle ilgili İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk ekranlarında dikkat çeken ifadeler kullandı. Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan Akşener, yaptığı açıklamayla koalisyonu övdü.

"Altılı masada koalisyon görüşmelerini bilen tek siyasetçiyim." diyen Akşener, koalisyonda bakanlık yapmış tek kişi olduğunu da söyledi.

Altılı masanın da özünde bir öncekiler gibi bir koalisyon olduğunu ifade eden Akşener, "Aslında vatandaşın en rahat ettiği yer koalisyonlardır." iddiasında bulundu.

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Akşener konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Ben o masada koalisyon görüşmelerini bilen tek kişiyim, bir koalisyonda da bakanlık yapmış tek kişiyim. Dolayısıyla özünde bir koalisyon bu. Öbürü de o bizimki de o. Aslında vatandaşın en rahat ettiği yer koalisyonlardır. Çünkü kimse sertlik yapamaz, çünkü hep bir denetleme mekanizması, çünkü hepimiz sizin oyunuza talibizdir."

Krizden başka "faydası" yok

Akşener koalisyonları övse de, onlarca yıl Türkiye koalisyonların neden olduğu krizler yüzünden özellikle ekonomi ve iç güvenlik konusunda büyük zorluklar yaşadı.

İşte konuya dair derlediğimiz bazı haberler: