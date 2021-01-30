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Gündem Milletin aklı ile alay ediyorlar: Bir yandan kınama, bir yandan destek diğer yandan sessizlik!
Gündem

Milletin aklı ile alay ediyorlar: Bir yandan kınama, bir yandan destek diğer yandan sessizlik!

CHP yönetimi, Müslümanların kutsalı Kabe-i Muazzama'ya yönelik alçak provokasyona ilişkin açıklamaları ile adeta milletin aklıyla dalga geçti.

Yeniakit Publisher
2021-01-30 23:01:00 - 2021-01-30 23:05:30
Milletin aklı ile alay ediyorlar: Bir yandan kınama, bir yandan destek diğer yandan sessizlik!

Yasa dışı örgütler, HDP ve CHP'nin desteği ile Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokasyon devam ederken, LGBTİ'li sapkınlar Kabe-i Muazzama'nın görselini ayaklar altına alarak büyük hadsizliğe imza attı. Eşcinsel sapkınların bu hareketi toplumda infiale sebep oldu. CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan provokasyona ilişkin bir kınama mesajı gelmişti. Öztrak'ın kınama mesajına karşın CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ise twitter hesabından yaptığı paylaşımla LGBTİ'li sapkınlara destek verdi.

'LGBTİ Hakları İnsan Haklarıdır'

Duyarlı Müslümanların 'Kabe Kutsalımızdır' hashtagh ile yaptığı paylaşımlara karşın sapkınların 'LGBTİ Hakları İnsan Haklarıdır' hashtagh'ini kullanan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen şunları söyledi: "Hedef gösteremezsin. Kimlikler üzerinden nefret söyleminde bulunamazsın. Kamu kurumlarının ağzından halkın bir bölümünü “marjinal” ilan edemezsin. Renkleri yasaklayamazsın. Bir kez daha:LGBTİ Hakları İnsan Haklarıdır."

Kılıçdaroğlu kör, sağır, dilsizi oynuyor!

Öte yandan CHP yönetimi tarafından yapılan tutarsız açıklamalar karşısında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sessizliği ise sürüyor.

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