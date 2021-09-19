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Siyaset “Milletimizin adayı bellidir”
Siyaset

“Milletimizin adayı bellidir”

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “2023’te milletin adayı Recep Tayyip Erdoğan’dır” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-09-19 22:39:00 -
“Milletimizin adayı bellidir”

Bursa’da esnaf ziyareti gerçekleştirdikten sonra AK Parti Bursa İl Başkanlığına geçen Bakan Gül, 84 milyonun partisi olduklarını belirterek, şunları dile getirdi: “19 yıldır sorunları çözen AK Parti’dir, Cumhurbaşkanımızdır. Milletimiz de bu teveccühü her zaman göstermiştir. Bundan sonra milletimiz bu ülke için projesi olan, katkısı olan AK Parti ile yol yürüyecektir. Projesi olmayan, milletin dertleriyle dertlenmeyen bir muhalefet var. Milletimizin onlarla yol yürüyecek, vakit ayıracak zamanı yoktur. 2023’e yürürken şu aday mı olacak bu aday mı olacak diye diğerleri çarpsın, bölsün çıkarsın, kara kara düşünsün, işin içinden çıkamasın ama Cumhur İttifakı’nın kararı nettir. Onlar tekli aday, çoklu aday, şu aday, bu adayla uğraşadursun. Milletimizin adayı bellidir. Milletimizin adayı 19 yıldır milletimizle yol yürümüş, milletimizin ülkemizin sorunlarını çözmüş milletin adayı Recep Tayyip Erdoğan’dır.

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