‘Milletimiz, köhne parlamenter sistemi yüzde 52 oyla reddetti’

Resul Ekrem Şahan Ankara

Cumhurbaşkanlığı Sistemine yapılan eleştirilere cevap veren Altınok, şunları dile getirdi: “Güçlendirilmiş parlamenter sistem diyorlar? Aslında ne demek istediklerini de ben siyaset bilimi okumuş, 30-35 senedir kamu yönetiminde bulunmuş bir insan olarak anlamakta zorlanıyorum. Diğer parlamenter sisteme bir özlem ise Türkiye onun acısını çok çekti. Karmaşa ve kargaşa vardı. Eğer parlamenter sistem bu ise millet yüzde 52 ile reddederek yeni sisteme geçti.”

Kargaşa çıkarmak isteyenlere hatırlatma

Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan olaylara da değinen Altınok, şöyle devam etti: “19 senedir girdikleri bütün seçimleri kaybetmiş. Recep Tayyip Erdoğan karşısında hep yenilgiye uğramış bir yapı artık seçimden, seçmenden ve milli iradeden umudunu kesmiş. Bu umutsuzluk insanları illegal yollara itiyor. Bunun en önemli örneği de gezi kalkışması. O zamanlarda kendisini sanatçı geçinen birisi ‘siz hâlâ anlamadınız mı mesele ağaç değil’ diyordu. Mesele Boğaziçi meselesi değil. Mesele rektör meselesi değil. Mesele Türkiye’de kargaşa çıkarmaktır. Ne yapmak istiyorlar? Rektörü bahane edip ortalığı karıştırmak, polise saldırmak. Biz bu yaşananları gezi olaylarında da gördük. Boğaziçi olayları bahanesi ile Türkiye’de yeni bir kalkışmayı hedefliyorlar. Ancak, bilmedikleri şey ‘2021 yılında artık polisin mülki iradenin, hâkim savcı içinde bu memleketi yıkmak karıştırmak isteyen FETÖ’cüler yok. Milletin ve devletin bekasını önceleyen bir yapı var.”

Anayasanın ruhu yenilenmeli

Yeni Anayasa hazırlıklarına ilişkin de konuşan Selami Altınok, şunları söyledi: “Cumhuriyetin 1921’de başlayan anayasa macerası, geldiğimiz noktada bir tıkanma bir sivil olmayan hep darbelerin sonucu ortaya çıkmış bir anayasa algısı var. O algılar zaman zaman TBMM’nin onayına, referandumla çok farklı açılımlar ve değişiklikler yapıldı. Ama geldiğimiz nokta da 1980 Anayasası yamalı bohçaya döndü. 17 Nisan referandumundan sonra yönetim sisteminin değişmesi ile parlamenter sistem algısıyla yapılmış anayasa ile yeni sistemin maddeleri, algısı örtüşmemeye başladı. Anayasa bir yamalı bohça oldu. Artık gerçekten 6 askerin bir araya gelip emir komuta zinciri içerisinde yazdırmış oldukları anayasanın genel manada hem şekli hem de ruhu ile yenilenmesi ve sivil olması lazım. Anayasanın ilk 3 maddesi bizim kırmızı çizgimizdir.

Masaya herkesi bekliyoruz

Sivil anayasada cumhur ittifakı olarak hazırız. Teknik ilkesel bazda da hazırlıklar var. Masayı kurduk, bu masaya da toplumun bütün kesimlerini bekliyoruz. Sadece televizyon ekranlarında mikrofon karşısında beyanat vermekle olmaz. Gelip masada anayasaya ilişkin tartışmaların yapılması gerekiyor. Güçlendirilmiş parlamenter sistemi anlatsınlar. Bizler ve vatandaşlarımız öğrensinler. Türkiye ve Türkiye’nin geleceği hakkında ne iddia ediyorsalar buyursunlar masaya konuşsunlar.”