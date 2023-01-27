Milleti aptal yerine koyuyorlar! Hayrola Paçacı, niye istifa ettin ki?

Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının İYİ Partililer tarafından istenmediğini ifşalayan Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı'nın istifası hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, bu görevinden istifa etmiş.

Ayrıca Kurumsal İlişkiler görevi de varmış. Ordan da istifa etmiş.

Ama İyi Parti’de siyaset yapmaya devam ediyor..

Ben de bu tablo karşısında, şaşıp kalıyorum..

İyi Parti’nin internet sitesinde, Cihan Paçacı’nın hemen yanı başına, LGBTİ destekçisi/PKK lehine açıklamaları bilinen Bahadır Erdem’in fotoğrafını koymuşlar, Paçacı rahatsız olmamış. Görevine devam etmiş.

Onun yanına MHP’den gelen bir bayan, ama sonrasına tam laikçi bir isim, A. Kamil Erozan’ı koymuşlar..

Cihan Paçacı istifa etmemiş..

Geçtiğimiz aylarda, meydan okumuş, “Bizim olduğumuz masada HDP olamaz” demiş..

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...