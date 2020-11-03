Millete hizmette 18. yıl gururu

Girdiği tüm seçimleri ilk sırada tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki AK Parti, başta yerli ve milli savunma sanayii olmak üzere, sağlık, ulaşım, enerji ve iletişim gibi alanlardaki devasa hizmetleri ile hem daha yaşanabilir bir Türkiye’nin altyapısını hazırladı, hem Türkiye’yi dünyanın en güçlü 10 ekonomisi arasına soktu hem de izlediği omurgalı dış politika ile milletin ve ümmetin yüz akı oldu.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 2001 yılında yola çıkan AK Parti, 3 Kasım 2002 seçimlerinden bugüne 18 yıl boyunca iktidarını sürdürerek, Türk siyasi tarihine adını altın harflerle yazdırdı... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdürürken Siirt’te Ziya Gökalp’in “Asker Duası” isimli şiirini okuması sebebiyle 1999 yılında 10 ay hapse mahkum edilen ve siyasi yasaklı olan Erdoğan, Pınarhisar Cezaevi’nde hapis cezasını tamamlamasının ardından çalışmalarına başladı. Türkiye’yi dolaşan, il, ilçe ve köylerde vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinleyen Erdoğan’ın liderliğindeki “Erdemliler Hareketi” 14 Ağustos 2001’de “AK Parti” adıyla siyaset sahnesine girdi.

Erdoğan’ın rüzgârı bile yetti

AK Parti, okuduğu şiir yüzünden aldığı mahkumiyet ve siyasi yasağı nedeniyle Genel Başkanı Erdoğan’ın aday olamadığı 3 Kasım 2002 genel seçimlerinden yüzde 34,28 oy oranıyla ilk sırada çıktı ve tek başına hükümet kuracak çoğunluğu elde etti. Yasal düzenlemeyle Erdoğan’ın, 8 Mart 2003’te Siirt’teki yenileme seçimlerinde milletvekili seçilmesinin ardından Başbakan Abdullah Gül bayrağı sahibisine devretti. Erdoğan, 15 Mart 2003’ten 2014 yılına kadar başbakanlık yaptı.

E-muhtıracılara haddini bildirdi

2007’deki cumhurbaşkanlığı seçimi tam bir vesayet tiyatrosuna sahne oldu. Genelkurmay Başkanlığı’nın 27 Nisan e-Muhtırası, Cumhuriyet Mitingleri derken 367 garabeti sonrasında uzun süren kargaşa sonrasında MHP’nin Meclis’e girmesiyle bu krizde aşılmış oldu ve Abdullah Gül, 11. Cumhurbaşkanı seçildi. Genelkurmay’ın Türk demokrasi tarihinde “e-muhtıra” olarak yerini alan bildirisine karşı AK Parti hükümeti de sert bir karşılık verdi.

Kapatma davası ellerinde patladı

Önünün kesilmesi için gösterilen gayretleri vatandaşın desteğiyle engelleyen AK Parti’ye bu defa da kapatma davası açıldı. Eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya tarafından hazırlanarak 14 Mart 2008’de Anayasa Mahkemesine sunulan iddianamede, aralarında Erdoğan ve Gül’ün de bulunduğu 71 kişiye 5 yıl süreyle siyaset yasağı getirilmesi ile partinin kapatılması istemi yer alıyordu. Mahkeme iddianameyi kabul etti. 30 Temmuz 2008’de karara bağlanan dava, 5’e karşı 6 çoğunlukla düşmüş oldu.

MİT krizi ve gezi olayları

7 Şubat 2012’de FETÖ’cü savcıların yetkilerini aşarak MİT Müsteşarının ifadeye çağırması, 15 Temmuz’a darbe girişimine giden ateşin ilk kıvılcımıydı. AK Parti hükümetinin önü 2013’te de Gezi olaylarıyla kesilmek istendi. Aynı yıl rahat durmayan gözü dönmüş FETÖ’nün yargıdaki mankurtları bu kez de 17 Aralık ve 25 Aralık yargı darbeleriyle AK Parti ve Erdoğan’a saldırdı.

Halkın Cumhurbaşkanı

Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesinin önünün açıldığı 21 Ekim 2007’deki halk oylaması uyarınca 10 Ağustos 2014’te yapılan seçimde oyların yaklaşık yüzde 52’sini alan Erdoğan, Türkiye’nin 12’inci ve halk tarafından seçilen ilk cumhurbaşkanı oldu.

FETÖ’nün intiharı: 15 temmuz

Önceki denemelerinde hükümeti yıkmayı başaramayan FETÖ, 2016 yılına gelindiğinde son denemesini yaptı. Üniformalı teröristleri aracılığıyla 15 Temmuz 2016 gecesi en kanlı ve hain projesini harekete geçirerek darbe girişimini başlattı. Erdoğan liderliğindeki Türkiye bu alçak girişimi de Allah’ın izni ve milletin inayetiyle püskürterek yeni Türkiye’ye parlak bir sayfa açtı.

Başkanlık ve yeni Türkiye

16 Nisan 2017 referandumuyla kabul edilen ve 10 Temmuz 2018 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlanan Başkanlık benzeri Cumhurbaşkanı Hükümet sistemiyle Türkiye’nin ilk Başkanı yine Recep Tayyip Erdoğan oldu. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde bazı büyükşehirleri kaptırsa da AK Parti halen Türkiye’nin en büyük partisi ve milletin umudu olmaya devam ediyor.