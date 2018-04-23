Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Millet, Peygamberini andı, ODA TV kudurdu!

Peygamber Sevdalıları Platformu'nun Diyarbakır'da düzenlediği "Hazreti Peygamberi Anlama ve Sünnetini Yaşama" etkinliğini siyasi propaganda haline getirmeye çalışan oda tv yeni bir hinliğe imza attı.

23 Nisan 2018 Pazartesi 15:26
Millet, Peygamberini andı, ODA TV kudurdu!

Yeni Akit: Peygamber Sevdalıları Platformu'nun, "Hazreti Peygamberi Anlama ve Sünnetini Yaşama" etkinliğini siyasi propaganda haline getirmeye çalışan ODA TV yeni bir hinliğe imza attı. Siyasi konuşmanın yapılmadığı organizasyonu AK Parti'ye yönelik bir miting gibi lanse eden ODA TV, "Diyarbakır'da binlerce kişi Erdoğan'a karşı toplandı, Kimse bunu görmedi" manşetiyle verdi.

MİLLET PEYGAMBERİ ANDI, ODATV HİNLİK YAPTI

Diyarbakır'da Peygamber Sevdalıları Platformunca "Hazreti Peygamberi Anlama ve Sünnetini Yaşama" etkinliği yapıldı. Merkez Bağlar ilçesindeki Nevruz Parkı'nda düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, salavat getirildi. Etkinliğe binlerce HÜDA PAR'lının yanısıra AK Partililer, Saadet Partilililer ve hiç bir partiyle bağı olmayan on binlerce insan katıldı.

Yazar Mehmet Göktaş programda yaptığı konuşmada, Hazreti Muhammed'in sevdasının büyümesine kimsenin engel olamadığını ve olamayacağını belirterek, "Biz herkesi Allah'ın resulünün önderliği altında toplanmaya çağırıyoruz. Allah'ın izniyle kimse Muhammedi sevdanın dünyaya yayılışını engelleyemeyecek." ifadelerini kullandı.
Türkçe, Kürtçe ve Zazaca ilahilerin seslendirildiği program, Beşir Şimşek'in okuduğu duanın ardından sona erdi.

KİMSE GÖRMEDİ ÇÜNKÜ ODA TV UYDURDU!

Siyasi bir konuşmanın yapılmadığı organizasyonu AK Parti'ye yönelik bir miting gibi lanse eden ODA TV, "Diyarbakır'da binlerce kişi Erdoğan'a karşı toplandı, Kimse bunu görmedi" manşetiyle verdi. Peygamber Sevdalıları Platformu'nun siyasetten uzak olarak yaptığı etkinliği Hüda Par ile yakınlaştırmaya çalışan Oda Tv, Hüda Par Genel Başkan Yardımcısı Aydın Gök'ün sosyal medya hesabından yaptığı "Baskın seçim kararıyla gafil avlamaya çalış, şimdi de diğer ittifak arayışlarını siyasi ahlaksızlıkla itham et. Kusura bakma önce sen başlattın” açıklamasını miting alanında yapılmış gibi lanse etti.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 15:26
  1. Diyarbakır
  2. Aydın
  3. AK Parti
  4. ODA TV

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çipras'tan Tükiye'ye "komik" çağrı!
    1. Çipras'tan Tükiye'ye "komik" çağrı!
    2. SOLOTÜRK'ten nefes kesen gösteri
    3. İntihar etmek için balkona çıktı polis..
    4. "İyidere'den Afrin'e Kardeşlik Köprüsü"
    5. Hakkari'de 30 bölge 'Özel Güvenlik..
    6. Gazze'de patlama: 1 kişi hayatını..
    7. Batı'nın şok planı, Esed gitsin Rusya..
    8. CHP'li Milletvekili sosyal medya..
    9. Fransız polisinden iki üniversiteye..
    10. Devlet Bahçeli: Siyaset hile ve hülle..
    11. Kırkpınar'da tarih belirsizliği...
    12. Siyonist vekilden alçak paylaşım:..
    13. Bahçeli, o ismin yüzüne bile bakmadı!
    14. Aşırı yağışlar can aldı
    15. Bahçeli'den İYİ Partiye tepki! Genel..
    16. İnşaatta akıma kapılan baba-oğul öldü
    17. ABD'den Türkiye sınırına hava üssü!
    18. Nikahları kıyılamayan çifte müjdeyi..
    19. Bahçeli’den CHP ve İYİ Parti’ye..
    20. Yıldız oyunculardan Trabzon'a kötü..
    İyi Parti'ye transfer olan CHP'li vekilin gözyaşları
    İyi Parti'ye transfer olan CHP'li vekilin gözyaşları
    Yargıtay’dan emsal karar: Prim düşük yatınca…
    Yargıtay’dan emsal karar: Prim düşük yatınca…
    O kovulmuş, yerine bin Selman getirilmişti... 'Darbeyi o prens yaptı'
    O kovulmuş, yerine bin Selman getirilmişti... 'Darbeyi o prens yaptı'
    Akit TV'de anlattı: Ahmet Türk Erdal İnönüyü öldürecekti!
    Akit TV'de anlattı: Ahmet Türk Erdal İnönüyü öldürecekti!
    Terbiyesiz Eski Bakan: Bahçeli'yi tanıyan biri var mı? Hiç pavyona gitmiş mi rakı içmiş mi?
    Terbiyesiz Eski Bakan: Bahçeli'yi tanıyan biri var mı? Hiç pavyona gitmiş mi rakı içmiş mi?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İYİ Parti'ye geçişler sonrası CHP'de ilk çatlak
    İYİ Parti'ye geçişler sonrası CHP'de ilk çatlak
    Kılıçdaroğlu 15 vekil talimatını bakın kimden almış!
    Kılıçdaroğlu 15 vekil talimatını bakın kimden almış!