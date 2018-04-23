Millet, Peygamberini andı, ODA TV kudurdu!

Yeni Akit: Peygamber Sevdalıları Platformu'nun, "Hazreti Peygamberi Anlama ve Sünnetini Yaşama" etkinliğini siyasi propaganda haline getirmeye çalışan ODA TV yeni bir hinliğe imza attı. Siyasi konuşmanın yapılmadığı organizasyonu AK Parti'ye yönelik bir miting gibi lanse eden ODA TV, "Diyarbakır'da binlerce kişi Erdoğan'a karşı toplandı, Kimse bunu görmedi" manşetiyle verdi.

MİLLET PEYGAMBERİ ANDI, ODATV HİNLİK YAPTI

Diyarbakır'da Peygamber Sevdalıları Platformunca "Hazreti Peygamberi Anlama ve Sünnetini Yaşama" etkinliği yapıldı. Merkez Bağlar ilçesindeki Nevruz Parkı'nda düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, salavat getirildi. Etkinliğe binlerce HÜDA PAR'lının yanısıra AK Partililer, Saadet Partilililer ve hiç bir partiyle bağı olmayan on binlerce insan katıldı.

Yazar Mehmet Göktaş programda yaptığı konuşmada, Hazreti Muhammed'in sevdasının büyümesine kimsenin engel olamadığını ve olamayacağını belirterek, "Biz herkesi Allah'ın resulünün önderliği altında toplanmaya çağırıyoruz. Allah'ın izniyle kimse Muhammedi sevdanın dünyaya yayılışını engelleyemeyecek." ifadelerini kullandı.

Türkçe, Kürtçe ve Zazaca ilahilerin seslendirildiği program, Beşir Şimşek'in okuduğu duanın ardından sona erdi.

KİMSE GÖRMEDİ ÇÜNKÜ ODA TV UYDURDU!

Siyasi bir konuşmanın yapılmadığı organizasyonu AK Parti'ye yönelik bir miting gibi lanse eden ODA TV, "Diyarbakır'da binlerce kişi Erdoğan'a karşı toplandı, Kimse bunu görmedi" manşetiyle verdi. Peygamber Sevdalıları Platformu'nun siyasetten uzak olarak yaptığı etkinliği Hüda Par ile yakınlaştırmaya çalışan Oda Tv, Hüda Par Genel Başkan Yardımcısı Aydın Gök'ün sosyal medya hesabından yaptığı "Baskın seçim kararıyla gafil avlamaya çalış, şimdi de diğer ittifak arayışlarını siyasi ahlaksızlıkla itham et. Kusura bakma önce sen başlattın” açıklamasını miting alanında yapılmış gibi lanse etti.