Millet parlamenter sistemi çöpe attı!

Küresel üst aklın yönlendirmesiyle bir araya gelen ve seçmene sundukları somut tek vaadi sözde ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’ olan zillet bileşenlerine millet ‘dur’ dedi. 14 Mayıs seçimlerinde 322 milletvekili çıkaran ve aldıkları yüzde 49.46 oy oranı ile TBMM’de ezici çoğunluğu elde eden Cumhur İttifakı’nın seçim zaferiyle Başkanlık sistemine olan destek bir kez daha tescillenirken, Parlamenter Sisteme dönüşün önü tamamen kapandı.

Seçmen izin vermedi

Her fırsatta ‘Başbakan olacağım’ diyen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in hayali de suya düştü. Sığınmacı konusundan dış politikaya, İstanbul Sözleşmesi’nden LGBTİ’ye desteğe, ekonomi politikalarından özelleştirmeye kadar hiçbir meselede anlaşamayan ve sürekli birbiriyle çelişen açıklamalar yapan düşman kardeşlerin üzerinde uzlaştığı tek konu olan Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e dönüş ihtimalinin ortadan kalkmasıyla zillet ittifakının kuruluş amacı da anlamını yitirdi. CHP, İP, SP, DP, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi ile gizli ortak HDP’den oluşan zillet ittifakının sandıkta hüsrana uğramasını Akit’e değerlendiren uzmanlar, “Seçmen ne koalisyona ne de parlamenter sisteme izin vermedi” dedi.

Menfaat birlikteliği

Siyaset Bilimci ve Hukukçu Said Nursi Omaç, seçmenin 14 Mayıs’ta tekrar Cumhurbaşkanı Erdoğan ile istikrarın devamını tercih ettiğini belirterek “Muhalefetin ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’ tezi, sandıkta çürütülmüştür. Milletimiz, güçlü Meclis ve güçlü Cumhurbaşkanı tercihini bir kez daha takdir etti. İkinci turu da Cumhurbaşkanımızın tekrar güçlü bir şekilde kazanmasıyla, Türkiye yoluna devam edecektir. İlk turdan sonra aslında hiç oyu olmayan 6’lı Masa’nın ortaklarının Kılıçdaroğlu’ndan kopardığı 38 milletvekili ve ‘ilk grup toplantısını yaptık’ diye paylaşım yapmaları, aslında muhalefetin bir çıkar birlikteliği olduğunu da gösteriyor. Başta Sinan Oğan’ı destekleyen seçmenin katılımıyla Cumhurbaşkanımız tekrar seçilecektir” dedi.

Bay bay Kemal’in de Meral Abla’nın da siyasi hayatları bitmiştir

Yazar Mehmet Fırat ise, zillet bileşenlerinin, ne vaatleri ne de ortaya koydukları vizyon ile Anadolu insanına bir ümit ışığı sunmadığını belirterek şunları söyledi: “Dışarıdaki ve içerdeki vesayet odaklarının hazırlamış olduğu bu proje, Anadolu irfanına yenilmiştir. CHP zihniyetinin kurulduğu günden beri Anadolu insanında bir karşılığı olmadığı gibi, Hak ve halk düşmanı politikalarıyla ancak kendisi gibi kozmopolit unsurları yanına toplayabilmiş, tüm algı ve kışkırtma çalışmalarına rağmen hezimete uğrayarak yenilmiştir. Başta İstanbul Sözleşmesi ve LGBTİ sapkınlara özgürlük konusunda kendi aralarında uzlaşamayan ittifak ortaklarının üzerinde uzlaştığı tek konu olan Parlamenter Sisteme dönüş hayali de seçmen engeline takılmıştır. Vatandaşımız, Türk tipi Başkanlık Sistemine güvendiğini tescillemiştir. Bu seçim sonucuna göre 6+1 ittifakı anlamını yitirmiştir. Bu meclis aritmetiğine göre zilletin adayı Kılıçdaroğlu ikinci turu kazansa bile topal ördekten öteye gidemeyecektir. Bay Bay Kemal’in de, Meral Abla’nın siyasi hayatları bitmiştir. Bunların hepsinin HDP/PKK’ya esir oldukları ve onların ürettikleri politikaları uygulayacakları da bu seçimle ortaya çıkmıştır.”

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