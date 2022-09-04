Millet Kraathaneleri yapımı tam gaz devam ediyor
Mamak Belediyesi, Ege Spor Kompleksi ve Kazakistan Parkı İçerisine Millet Kıraathanesi yapım işi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihaleye çıktı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Ankara Mamak ilçesindeki Ege Spor Kompleksi ve Kazakistan Parkı İçerisine Millet Kıraathanesi 200 M² Millet Kıraathanesi Yapım İşi Yer tesliminden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günü içerisinde bitirilecek. İhale 16.09.2022 günü saat 11:00’de Mamak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Planlama ve Yatırım Birimi 4. Kat 410 Nolu Oda Mamak - ANKARA adresinde yapılacak. Teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
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