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Siyaset Millet İttifakı’nın vaadi: Madonna’yı getireceğiz!
Siyaset

Millet İttifakı’nın vaadi: Madonna’yı getireceğiz!

Yeniakit Publisher
2023-05-01 10:18:00 -
Millet İttifakı’nın vaadi: Madonna’yı getireceğiz!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Millet İttifakı’nın vaadi: Madonna’yı getireceğiz!" başlıklı yazısı...

Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki vizyon farkına değinen Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, sözde mütedeyyin kesime hitap eden Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'ne ayrıca tepki gösterdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Kemal Kılıçdaroğlu’na güveniyorum” diyor.

Karamollaoğlu’nun “Güveniyorum” dediği Kılıçdaroğlu kim?

Bu ülkede yıllarca başörtü yasakçılığı yapan bir adam.
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“O eskide kaldı” diyecekler..

O zaman Karamollaoğlu’nun içine dert olan yönü ile söyleyelim.

Milli Gazete de manşet yapmış..

Karamollaoğlu’nun sözleri şöyle:

“Bakın bugün Kayseri’nin en gözde tesislerinden bir tanesi TAKSAN. TAKSAN’ın temeli ne zaman atılmıştı? Erbakan Hoca tarafından 30-40 sene önce. O zaman bu fabrikalar çalışmaz dediler. Sonra ne oldu? Bütün makine takım tezgâhlarını getirip Kayseri’ye topladılar.”

“Taksan çalışmaz” diyenler kim?

Herhalde Tayyip Erdoğan değil..

CHP milletvekili Niyazi Ünsal’ın Erzincan’daki temeli söküp, TBMM’ye getirip şov yaptığını hepimiz hatırlıyoruz. Temel bey de hatırlıyordur..

O zaman soru şu:

Başörtü yasakçısı onlar.

İmam hatip düşmanı onlar..

Sanayi karşıtı onlar.

Ama onlar “bir küçük helallik isteği” ile işi bitiriyorlar.

Fatura Tayyip Erdoğan’a kesiliyor..

Kemal Kılıçdaroğlu ile, CHP ile gayet güzel kanka, hatta kardeş oluyorlar..

Bitti mi?

Hayır..

CHP ile yattıkları için..

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