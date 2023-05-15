Millet İttifakı'nın parlamenter sistem hayali de İP'li Akşener'in başbakanlık hayali de buhar oldu!
Türkiye genelinde sandıkların yüzde 97'ye yakını açılırken, Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'na büyük fark attı.
YSK'dan elde edilen son verilere göre, Cumhur İttifakı yüzde 49,43 oy oranına ulaşırken, Millet İttifakı ise yüzde 31,15'te kaldı.
Seçimlerin henüz kesin olmayan sonuçlarına göre, Millet İttifakı'nın parlamenter sistem hayalleri de İP'li Meral Akşener'in başbakanlık hayali de buhar oldu.
Anlık verilere göre Cumhur İttifakı 323 milletvekili, Millet İttifakı da 211 milletvekili çıkartıyor.