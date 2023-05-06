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Medya Millet İttifakı'nın feleği şaşacak! Uğursuz ağızlar
Medya

Millet İttifakı'nın feleği şaşacak! Uğursuz ağızlar

Yeniakit Publisher
2023-05-06 11:29:00 -
Millet İttifakı'nın feleği şaşacak! Uğursuz ağızlar

Hürriyet gazetesi yazarı Fuat Bol, Millet İttifakı'nı hedef aldı.

 

 

Hürriyet gazetesi yazarı Fuat Bol, Millet İttifakı'nı hedef aldı.

Bol, “7’li Masa diye adlandırılan bizdeki muhalefetin örneğini dünyada göremezsiniz. Zira bütün ülkelerdeki muhalefet partileri yerli ve millidir. Daha açık ifadesiyle; Erdoğan’ın, bağımsızlık yolunda yapmakta olduğu tüm bu hamleleri desteklemeleri gerekirdi. Desteklemedikleri gibi, köstek olmak için ellerinden geleni artlarına koymuyorlar” ifadelerini kullandı.
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Millet İttifakı için "Düşmanın yapması gerekeni yapıyorlar” diyen Bol, "Bu denli uğursuz ağızlar olduğu müddetçe, bu ülkenin başkaca herhangi bir düşmana ihtiyacı olmasa gerektir!” dedi.

 

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