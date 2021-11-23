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Gündem Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
Gündem

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olacak?

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında muhalefetin cumhurbaşkanı adayı konusundaki tartışmalara değindi. Selvi, cumhurbaşkanlığı adaylığı için Abdullah Gül'ün isminin geçtiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 13:13:00 -
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olacak?

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında muhalefetin cumhurbaşkanı adayı konusundaki tartışmalara değindi.

"Ama artık Kılıçdaroğlu mu Gül mü, diye sormanın zamanı geldi. Çünkü bir süredir gündemden düşen Abdullah Gül ismi yeniden denkleme girdi" diyen Selvi sözlerine şu şekilde devam etti: "Bu sonuca 24 Haziran 2018 seçimlerinde Abdullah Gül’ün ortak aday olması için çaba gösteren Temel Karamollaoğlu’nun önümüzdeki günlerde Abdullah Gül’le bir araya gelecek olmasından dolayı varmadım. Abdullah Gül’ün 29 Ekim ve 10 Kasım’da yaptığı Atatürklü paylaşımlardan da çıkarmıyorum. Siyasetin bir matematiği var. Ona bakıyorum. Bir de kulislerde konuşulanlara kulak kabartıyorum. Millet İttifakı ortakları Kılıçdaroğlu’nun ortak cumhurbaşkanı adayı olmak istediğinin farkında. Hatta bu konuda mesafe aldığını da kabul ediyor. Ama Kılıçdaroğlu ile seçime girersek kazanamayız düşüncesi ağır basıyor."

Selvi, Gül hakkında yapılan değerlendirmeleri de paylaştı ve "'Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın önünü kesip Abdullah Gül’ün önünü açacaklar' deniliyor. 'Kılıçdaroğlu’na, ‘Bak ne yaparsak yapalım seninle seçim kazanılamıyor’ denilip Abdullah Gül aradan çıkarılacak' değerlendirmesi de yapılıyor. Ben, Abdullah Gül’ün adaylığını çok mümkün görenlerden değilim. Hem CHP’de Gül’e karşı ciddi bir direniş var hem de Abdullah Gül ismi gündemden düştü. Ancak muhalefet cephesinde bu tür değerlendirmelerin yapıldığını da aktarmak istedim. Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunda Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın, “Cumhurbaşkanı adayı, sadece bilgi ve başarıyla olmuyor. Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı, uluslararası karar vericilerin işaret edeceği bir isim olacak” sözlerine dikkat çekmek istiyorum. Kılıçdaroğlu sonuna kadar ortak aday olmayı zorlayacak. Ama iş cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ana gelince, Millet İttifakı liderleri masaya oturup kiminle seçimin kazanılacağına bakacak. Bu arada da Kılıçdaroğlu’nun kamuoyu desteği ortaya çıkmış olacak. Kılıçdaroğlu ile kazanılamayacağı ortaya çıkınca Abdullah Gül, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ismi yeniden denkleme girecek" ifadelerini kullandı.

 

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