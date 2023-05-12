'Millet İttifakı'nın Ankara mitingine çıkacak' iddiası! İsmail Saymaz: Muharrem İnce'ye sordum
Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Millet İttifakı'nın Ankara mitingine katılacağı iddiası sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Konuyla ilgili İsmail Saymaz'dan bir tweet geldi.
İnce'nin Millet İttifakı ile mitinge çıkacağı iddiası sosyal medyada konuşulmaya başlandı.
Bunun üzerine İsmail Saymaz, konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu.
Saymaz, Twitter'dan şunları yazdı:
"Millet İttifakı’nın Ankara mitingine katılacağı iddiasını en yakınındaki isim aracılığıyla Muharrem İnce’ye sordum. İnce, şu yanıtı iletti: 'Benimle mitinge katılım konusunda kimse konuşmadı. Benim de haberim yok ama sosyal medyada paylaşılıyor.'"
İşte o tweet:
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