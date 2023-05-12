'Millet İttifakı'nın Ankara mitingine çıkacak' iddiası! İsmail Saymaz: Muharrem İnce'ye sordum

İnce'nin Millet İttifakı ile mitinge çıkacağı iddiası sosyal medyada konuşulmaya başlandı.

Bunun üzerine İsmail Saymaz, konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Saymaz, Twitter'dan şunları yazdı:

"Millet İttifakı’nın Ankara mitingine katılacağı iddiasını en yakınındaki isim aracılığıyla Muharrem İnce’ye sordum. İnce, şu yanıtı iletti: 'Benimle mitinge katılım konusunda kimse konuşmadı. Benim de haberim yok ama sosyal medyada paylaşılıyor.'"

İşte o tweet:

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