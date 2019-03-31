0553 313 94 23

Millet İttifakının adayı Şıktaşlı oyunu kullandı

Millet İttifakının İYİ Partili Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı oyunu Yunusemre ilçesindeki 23 Nisan ilkokulunda 1141 nolu sandıkta kullandı.

31 Mart 2019 Pazar 14:15
Millet İttifakının adayı Şıktaşlı oyunu kullandı

Millet İttifakının İYİ Partili Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı oyunu Yunusemre ilçesindeki 23 Nisan ilkokulunda 1141 nolu sandıkta kullandı.


Millet İttifakının İYİ Partili Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı oyunu eşi Nesrin Şıktaşlı ile birlikte Yunusemre ilçesindeki 23 Nisan İlkokulunda kullandı. Şıktaşlı’ya İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, Millet İttifakının Yunusemre Belediye Başkan adayı Kürşad Mithat Özkan ve partililer de eşlik etti. Oyunu eşi Nesrin Şıktaşlı ile birlikte 1141 nolu sandıkta kullanan Orkun Şıktaşlı oy verme işleminin ardından sandık görevlilerine başarılar dileyerek diğer sandık görevlilerini de ziyaret etti. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği Şıktaşlı oy verme işleminin ardından bir açıklama yaparak seçimin hem Manisa’ya hem de Türkiye’ye hayırlar getirmesini temenni etti.


Seçim sonuçlarının hayırlar getirmesini temenni ederek sözlerine başlayan Millet İttifakının Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı, "Öncelikle Manisamıza, sonra ülkemize hayırlı olması dileklerimle İnşallah kazasız belasız sonuçlanacak 31 Mart yerel seçimleri sonrası umarım güzellikleri yeni bir kapı açan seçim yaşamış olacağız. Tüm Manisa’ya ve ülkeme hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 14:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adana'da okul bahçesinde tekme tokat kavga!
    1. Adana'da okul bahçesinde tekme tokat..
    2. FETÖ’cü karı-koca havalimanında sahte..
    3. Kuşadası’nda oy kullanan soluğu..
    4. Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir..
    5. Cumhur İttifakı Büyükşehir Adayı Yücel..
    6. Almanya’da işsizlerin yarısı yabancı..
    7. Karate Milli Takımı'ndan Avrupa'da tam..
    8. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı..
    9. Sandık başında kalp krizi geçiren..
    10. Türkiye’nin en yaşlı kadını..
    11. Görme engelli dernek başkanına..
    12. Gaziosmanpaşa seçim sonuçları 2019 |..
    13. AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan..
    14. Fatma Girik hasta yatağından kalkıp oy..
    15. Sözcü, seçmen iradesine saygılı gibi..
    16. Bilecik’te sandıklarda yoğunluk..
    17. Başkan Sözlü oyunu kullandı, öz çekim..
    18. Niğde’de vali, milletvekili ve adaylar..
    19. 67 yaşındaki yaşlı kadın oyunu..
    20. 95 Yaşında torunlarıyla oy kullanmaya..
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!
    Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
    Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak

    Günün Karikatürü

    31 Mart 2019
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin