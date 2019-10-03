Millet İttifakı'nı ayakta tutamayan Kılıçdaroğlu, MİT'i hedef aldı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ittifak ortağı İYİ Parti'den partisine gelen "HDP ile ittifak uyarıları" ve ittifaktan ayrılma sinyalleri nedeniyle, birlikteliğin sona ereceği iddialarına "İttiakın bozulacağını sanmıyorum" cevabı verirken, istihbaratın devrede olduğunu iddia etti.

Kılıçdaroğlu, İngiliz BBC'nin Türkiye şubesine konuştu.

"Son zamanlarda İYİ Parti'den, Millet İttifakı'na dönük eleştiriler artmaya başladı. Özellikle parti sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, "CHP HDP ile ittifak yaparsa biz orada yokuz" gibi açıklamalar yaptı, nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna CHP lideri şu beyin yakan cevabı verdi:

"Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin ittifakını bozmaya yönelik bir Saray hareketi bu. Çünkü Saray, bu ittifakın bir şekilde bozulmasını istiyor. Araya pek çok kişiyi koyuyorlar, istihbarat elemanları dahil olmak üzere devreye konulup, 'Millet ittifakını nasıl bozarız?' arayışı içindeler. Ben bu ittfakın bozulacağını sanmıyorum."

"HDP ile kolkola mısınız?" sorusuna ise, Kılıçdaroğlu'nun cevabı şöyle oldu:

"Hayır efendim, hiçbir partiyle kolkola değiliz. Demokrasi konusunda, kim demokrasiyi savunuyorsa, biz de onlara saygı duyarız, tek adam rejimine kim karşıysa saygı duyarız. Vatandaşın sorunlarını çözme konusunda kim düşünce üretir, yol, yöntem üretirse saygı duyarız. HDP de bu ülkenin 6 milyon kişinin oyunu almış bir siyasi parti. Yasadışı işlem varsa bu ülkenin savcısı var, istihbarat örgütü var, mahkemeleri var, gereğini yaparlar."

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