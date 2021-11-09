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Siyaset Millet İttifakı'ndan görülmemiş pişkinlik! Kılıçdaroğlu 'provokasyon' diyerek yırtmaya çalıştı
Siyaset

Millet İttifakı'ndan görülmemiş pişkinlik! Kılıçdaroğlu 'provokasyon' diyerek yırtmaya çalıştı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Partili Lütfi Türkkan'ın şehit ağabeyine küfürü için ilk kez konuştu ve 'provokasyon' dedi. Kılıçdaroğlu'nun şehide hakarete tepki göstermeyip de 'provokasyon' diyerek skandalın üstünü kapamaya çalışması "pişkinliğin bu kadarı" dedirtti.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 09:14:00 -
Millet İttifakı'ndan görülmemiş pişkinlik! Kılıçdaroğlu 'provokasyon' diyerek yırtmaya çalıştı

CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Edinilen bilgiye göre MYK’nın en önemli gündem maddelerinden birini Bingöl’de bir şehit yakınına küfür ettikten sonra İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa ettirelen Lütfü Türkkan oluşturdu. Türkkan’ın şehit yakınına küfür etmesine tepki gösteren ve bu davranışı onaylamanın mümkün olmadığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, yaşanan olayı ise provokasyon olarak değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, MYK üyelerine bu konuda uyarılarda bulundu.

O vatandaş özel olarak İzmir'den Bingöl’e geldi

Lütfü Türkkan’a tepki gösteren vatandaşın İzmir’de yaşadığının tespit edildiğini ve Meral Akşener’e tepki göstermek için özel olarak Bingöl’e geldiğine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, daha önce Rize’de Akşener’e yönelik provokasyon girişimini de hatırlattı.

Bu tür provokasyonlara daha sık başvuracaklar

Ankara’nın Çubuk ilçesinde kendisine yönelik linç girişimini de hatırlatan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu linç girişiminin görüntülerini grup toplantısında izlettirdiğini belirten Kılıçdaroğlu, “AKP bu saldırıyı sahiplendi. Saray yönetimi, ekonomik sorunlar arttıkça dikkatleri başka yöne çekmek için çaba harcıyor. Bingöl’de yaşanan olay AKP’nin bu tür provakosyonlara daha sık başvuracağını gösteriyor” ifadelerini kullandı.

İl ve ilçe örgütlerini uyarın

Kılıçdaroğlu, aynı zamanda örgütlerden ve yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcılarının da bu tür provokasyonlara karşı il ve ilçe örgütlerini uyarmalarını isteyerek bu konuda gerekli önlemlerin alınması gerektiğinin altını çizdi.

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