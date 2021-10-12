'Millet İttifakı'ndan ayrılıyor' iddiası konuşulmuştu! Karamollaoğlu'ndan yeni açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partiyi ziyaret eden Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'nun makamında gerçekleşen görüşmede, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Muharrem Erkek de yer aldı.

Görüşme bir buçuk saat sürdü

İki lider 1,5 saat süren görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin konuları görüştüklerini belirterek, "İçinde bulunduğumuz şartları, dünyanın içinde bulunduğu şartları, var olan sorunların nasıl çözülmesi konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Ben Karamollaoğlu'na ve ekibine yürekten teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"Bütün siyasi partilerle görüşmeleri sürdüreceğiz"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, uzun aranın ardından Kılıçdaroğlu ve ekibiyle ülke meselelerine ilişkin görüşmeyi talep ettiklerini belirterek, "Hakikaten ülkemizde de dünyada da çok farklı gelişmeler oluyor. Bu gelişmeler karşısında Türkiye'nin politikaları hepimizi ilgilendiriyor. Memnun olanlar var, olmayanlar var ama gidişattan hepimizin endişe duyduğu bir gerçek.

Seçime çok uzun bir zaman kalmadı aslında. 1,5 sene gibi bir süre biraz daha bu tip görüşmelerin yapılmasına ihtiyaç doğuruyor diye düşünüyorum. Bütün siyasi partilerle de bundan sonra bu görüşmeleri devam ettireceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı'ndan ayrılıyor mu?

Karamollaoğlu, "Önceki seçimlerde Millet İttifakı içerisindeydik. Şu anda tüm siyasi partilerle görüşüyoruz. Seçimden önce bir seçim ittifakı konuşulmamalı' ifadeniz, Millet İttifakı'ndan ayrılıyor mu Saadet Partisi? şeklinde çeşitli yorumlara neden oldu. Değerlendirmeniz nedir' sorusuna ilişkin ise şu cevabı verdi:

"Ben bu cümleyi ilk defa kullanmıyorum. İttifaklar seçim sath-ı mailine girildikten sonra gündeme gelmeli ve konuşulmalı. Bu işin tabiatı gereği. Bir seçim bitti, isterseniz ikinci seçim için de ittifaklara başlayabilirsiniz ama bu isabetli bir yaklaşım olmaz. Bu genel bir kanaat. Bundan dolayı o söylediklerimde 'biz bir yerden ayrılıyoruz başka bir yere gidiyoruz' gibi bir netice de çıkarılmamalı kesinlikle."