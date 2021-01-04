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Siyaset Millet İttifakı'ndan ayrıldılar! Demokrat Parti'den flaş karar
Siyaset

Millet İttifakı'ndan ayrıldılar! Demokrat Parti'den flaş karar

Millet İttifakı bloku içerisinde yer alan Demokrat Parti, 2023'te yapılacak olan seçimlere tek başına girme kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-04 09:43:00 - 2021-01-04 09:58:33
Millet İttifakı'ndan ayrıldılar! Demokrat Parti'den flaş karar

Cumhurbaşkanlığı, milletvekilliği ve yerel seçimlerde Millet İttifakı bloku içinde yer alan Demokrat Parti (DP), 2023’te yapılacak seçimlerde yeni yol haritasını “tek başına seçimlere girmek” olarak belirledi. Bunda en büyük etkenin, son günlerde kapatılması tartışmalarıyla gündeme gelen HDP’nin, “doğrudan ya da dolaylı şekilde Millet İttifakı’na destek verebileceği olasılığı” olduğu ifade edildi.

Bugüne dek Millet İttifakı bileşeni içinde yer almayı tercih eden DP’nin 2023 seçimlerinde Millet İttifakı bloku içinde yer almak istemediği, milletvekili aday listelerini ve kendi cumhurbaşkanı adayını çıkaracağı belirtiliyor

İlk ziyaret Diyarbakır annelerine

Cumhuriyet’in haberine göre; DP, yeni yol haritası kapsamında ilk ziyaretini de salı günü HDP Diyarbakır il binası önünde bekleyen Diyarbakır annelerine yapacak. Parti yöneticileri, “bu ziyaretin Cumhur İttifakı dışında kalan muhalefet partileri içindeki ilk ziyaret olması bakımından önem taşıdığını” ve “Millet İttifakı’na doğrudan bir mesaj verdiğini” ifade ediyor Partinin, 2023’e giderken çizgisini ise yine “güçlendirilmiş parlamenter sistem ve bütçe yetkisinin tamamen TBMM’ye verilmesi” oluşturacak.

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