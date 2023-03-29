Millet İttifakı'nda yeni kriz: İttifak içinde ittifak!

Cumhurbaşkanı adaylarının netleşmesinin ardından gündemde TBMM projeksiyonları var.

Bu kapsamda 14 Mayıs'tan önce Millet İttifakı'nda yeni bir kriz patlak verdi: Ortak liste...

TBMM'de çoğunluk alma stratejileri

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yanında her iki ittifak da TBMM'de çoğunluğu elde etmenin peşinde.

Bu kapsamda Cumhur İttifakı'nda tüm partiler kendi logosu ile seçime girerken Millet İttifakı'nda ortak listede seçime girip girmeme tartışması devam ediyor.

CHP'nin ortak liste isteği

CHP bu kapsamda mümkün olduğu en yüksek sayıda milletvekili çıkartılabilmesi için olabildiğince seçim bölgesinde ortak liste ile seçime girilmesinden yana.

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Aynı zamanda kendi listelerinden diğer partilerden isimlerin de seçime girebilmesine sıcak bakan CHP'ye karşılık İyi Parti bu tutuma yanaşmıyor.

İyi Parti 9 ilde kabul ediyor

İyi Parti; Çorum, Van, Adıyaman, Aksaray, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt illerinde ortak listeye sıcak bakarken diğer tüm bölgelerde kendi logosu ile seçime girmek için kararlı.

İyi Parti'nin bu sınırlı tutumuna karşılık CHP'de 25 ile kadar ortak liste ile seçime girilebileceğini savunurken bu strateji ile 30-40 milletvekili daha fazla kazanılacağı belirtiliyor.

İttifak içinde ittifak

Millet İttifakı'nda bir diğer tartışma konusu ise Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ortaya attığı 'ittifak içinde ittifak' stratejisi.

Karamollağlu bu kapsamda, Millet İttifakı içinde Gelecek, Saadet ve DEVA partilerinin kendi aralarında ortak liste ile seçime girmesinin daha avantajlı olduğunu savunuyor.

DEVA 1 Nisan'da ilan edebilir

Bu fikre ise DEVA Partisi sıcak bakmıyor. DEVA Partisi'nde de CHP gibi ortak listenin en doğru strateji olduğundan yana bir tutum hakimken İyi Parti'nin itirazı bu yolda aşılması gereken bir sorun.

Ortak liste sorununun aşılamaması durumunda ise DEVA Partisi, 1 Nisan'da tüm seçim bölgelerinde kendi logosu ile seçime gireceğini ilan edecek.