Millet İttifakı'nda yeni çatlak! Buldan'dan muhalefete rest

CHP ve İYİ Parti, AK Parti düşmanlığı nedeniyle HDP ile birlikte yol yürümenin cezasını yine kendi ortaklarından yiyecek. Muhalefet partilerinin kendileriyle görüntü vermekten çekindiğini belirten HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, verilen desteğin çekilebileceğini ima ederek muhalefete rest çekti.

Terör örgütü PKK'nın siyasyi ayağı HDP'de Eş Genel Başkan olan Pervin Bıuldan, şunları söyledi:

"En son seçimlerde demokrasi güç birliği oluşturuldu. HDP olarak bazı yerlerde AKP’ye kaybettirmek adına demokratik güç birliklerini destekledik. Fakat muhalefetin şöyle bir sorunu var; HDP ile bir arada görünmekten çekinen, HDP ile bir arada fotoğraf vermekten kaçınan, HDP ile isminin geçmesine bile rıza göstermeyen bir muhalefet var. Bu muhalefet tarzı kazandırmaz.

Millet İttifakı’na ve içerisindeki partilere bakıyoruz; CHP’nin dışında diğer partilerin hiçbiri HDP’nin oy oranına sahip değil. HDP eğer Millet İttifakı’na destek verirse, Millet İttifakı kazanır anlayışı üzerinden gidenler bile bunu söylüyor. Evet, bu doğrudur. Fakat muhalefetin bu cesaretsizliği ve HDP’ye yaklaşımı, onlara bu seçimlerde bir şey kazandırmaz.

HDP’yi öcü gibi görmek, HDP’yi kötü bir partiymiş gibi lanse etmek, onunla aynı fotoğrafta olmamak için çırpınan, aynı kareye girmemek için çaba sarf eden partiler; eğer seçim döneminde HDP farklı bir tavır takınırsa -üçüncü yoldan bahsediyoruz- ve böyle bir yol izlemeye kalkarsa bunun sorumlusu HDP olmayacaktır.

Bunun sorumlusu HDP ile yan yana görünmekten kaçınan, HDP ile birlikte fotoğraf vermekten kaçınan muhalefet partileri olacaktır."

Kılıçdaroğlu aradan sıvışmıştı!

Buldan'ın sözleri akıllara CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüntü vermemek için nasıl kaçtığını getirdi. Kılıçdaroğlu, HDP ile görüşüp, aynı karede yer almamak için basın toplantısında sıvışıp kaçmıştı. CHP Genel Merkezi'nde toplantıya dair açıklama yapan HDP yetkilileri, Kılıçdaroğlu ile görüştükleri halde onsuz basın açıklaması yapmıştı.