  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Millet ittifakında tezkere çatlağı
Siyaset

Millet ittifakında tezkere çatlağı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Birleşmiş Milletlerin (BM) Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti’nde icra ettiği harekat ve misyonlara katılımına ilişkin verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilirken, millet ittifakında çatlak yaşandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-21 13:09:00 -
Millet ittifakında tezkere çatlağı

İyi Parti, tezkerenin cumhurbaşkanlığınca gönderilmesini “sorunlu” gördüğünü açıklarken, CHP Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti’ne Türkiye’nin katkı vermesinin önemli olmakla birlikte ‘endişe’ duyduklarını söyledi. HDP ise, suçlayıcı bir dil kullandı.

İYİ Parti: Sorunlu görüyoruz

Tezkerenin görüşmelerinde İYİ Parti Grubu adına söz alan İzmir Milletvekili Aytun Çıray, TSK’nın, ilgili misyon bağlamında Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti’nde bulunmasının hududunun, şümulünün, miktarının ve zamanının yalnızca Cumhurbaşkanınca takdir ve tespit edilmesini sorunlu gördüklerini söyledi. İP’in karasız tutumu dikkat çekti.

HDP, Fransa ile aynı kefeye koydu

Kobani olayları sırasında TSK’nın DAEŞ’e karşı bölgeyi kurtarmak üzere Suriye’ye girmesi için çağrıda bulunan HDP’nin Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy ise, Türkiye’nin, son dönemde Afrika’ya asker göndermeye çalıştığını öne sürerek, “Fransa bölgedeki askerlerini bir yıl içinde yarıya indirmeyi düşünürken Türkiye, orada oluşan bu boşluğu doldurmak için birtakım askeri maceralara giriyor” diyerek suçlayıcı bir dil kullandı.

CHP: Derin endişe duyuyoruz

Karabağ’ın Ermeni işgalinden kurtarılması sırasında Türkiye’yi, Azerbaycan’a suçmuş gibi silah satmakla itham eden CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz de “Afrika kıtasının istikrarına, küresel barışın parçası olmasına ve terörle mücadele bağlamında gösterilen çabalara katkıda bulunmak elbette önemli. CHP olarak politikamız bu doğrultuda” dedi.

MHP: Hayırlara vesile olsun

MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Afrika’nın birçok yerinde olduğu gibi Fransızların oluşturduğu memnuniyetsizlik ve Rusya’nın Wagner gibi dolaylı güçleriyle bölgeye nüfuz etmesine dikkat çekerek, tezkerenin kabulü noktasında duruşlarının net olduğunu söyledi. Aydın, “İnşallah, yüce Meclisimiz tarafından onayı sonrası hayırlara vesile olur, hem ülkemize hem milletimize hem de gerçekten huzur, barış arayan Afrika’daki insanlığa fayda ve iyilik getirir” ifadelerini kullandı.

AK Parti: Barış ve adaletten yanayız

AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık ise Türkiye’nin, her noktada barışı ve adaleti istediğini belirterek, “Afrika ile geliştirdiğimiz ilişkiler asla Batı ülkelerininki gibi sömürgeci anlayışla oluşturulan ilişkiler değil” dedi.

Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti tezkeresi, oylanarak kabul edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Kılıçdaroğlu'nun dosyası var' diyen Mine Kırıkkanat, Ekrem İmamoğlu bombasını patlattı!
Gündem

'Kılıçdaroğlu'nun dosyası var' diyen Mine Kırıkkanat, Ekrem İmamoğlu bombasını patlattı!

"Kılıçdaroğlu ve ekibi hakkında çok can alıcı bir dosya var." diyen Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Diyarb..
ABD'nin Suriye'deki üssü saldırıya uğradı
Dünya

ABD'nin Suriye'deki üssü saldırıya uğradı

Suriye'de bulunan ve ABD askerlerinin kullandığı askeri üs drone saldırısına uğradı.
İzleyici 37. bölümü bekliyor! Gönül Dağı'nda kritik karar için vakit geldi
Medya

İzleyici 37. bölümü bekliyor! Gönül Dağı'nda kritik karar için vakit geldi

Cumartesi akşamları TRT1'de seyirciyi ekrana kilitleyen Gönül Dağı, birinciliği elinde tutmayı sürdürüyor. Dizinin 23 Ekim Cumartesi akşamı ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay