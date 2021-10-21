Millet ittifakında tezkere çatlağı

İyi Parti, tezkerenin cumhurbaşkanlığınca gönderilmesini “sorunlu” gördüğünü açıklarken, CHP Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti’ne Türkiye’nin katkı vermesinin önemli olmakla birlikte ‘endişe’ duyduklarını söyledi. HDP ise, suçlayıcı bir dil kullandı.

İYİ Parti: Sorunlu görüyoruz

Tezkerenin görüşmelerinde İYİ Parti Grubu adına söz alan İzmir Milletvekili Aytun Çıray, TSK’nın, ilgili misyon bağlamında Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti’nde bulunmasının hududunun, şümulünün, miktarının ve zamanının yalnızca Cumhurbaşkanınca takdir ve tespit edilmesini sorunlu gördüklerini söyledi. İP’in karasız tutumu dikkat çekti.

HDP, Fransa ile aynı kefeye koydu

Kobani olayları sırasında TSK’nın DAEŞ’e karşı bölgeyi kurtarmak üzere Suriye’ye girmesi için çağrıda bulunan HDP’nin Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy ise, Türkiye’nin, son dönemde Afrika’ya asker göndermeye çalıştığını öne sürerek, “Fransa bölgedeki askerlerini bir yıl içinde yarıya indirmeyi düşünürken Türkiye, orada oluşan bu boşluğu doldurmak için birtakım askeri maceralara giriyor” diyerek suçlayıcı bir dil kullandı.

CHP: Derin endişe duyuyoruz

Karabağ’ın Ermeni işgalinden kurtarılması sırasında Türkiye’yi, Azerbaycan’a suçmuş gibi silah satmakla itham eden CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz de “Afrika kıtasının istikrarına, küresel barışın parçası olmasına ve terörle mücadele bağlamında gösterilen çabalara katkıda bulunmak elbette önemli. CHP olarak politikamız bu doğrultuda” dedi.

MHP: Hayırlara vesile olsun

MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Afrika’nın birçok yerinde olduğu gibi Fransızların oluşturduğu memnuniyetsizlik ve Rusya’nın Wagner gibi dolaylı güçleriyle bölgeye nüfuz etmesine dikkat çekerek, tezkerenin kabulü noktasında duruşlarının net olduğunu söyledi. Aydın, “İnşallah, yüce Meclisimiz tarafından onayı sonrası hayırlara vesile olur, hem ülkemize hem milletimize hem de gerçekten huzur, barış arayan Afrika’daki insanlığa fayda ve iyilik getirir” ifadelerini kullandı.

AK Parti: Barış ve adaletten yanayız

AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık ise Türkiye’nin, her noktada barışı ve adaleti istediğini belirterek, “Afrika ile geliştirdiğimiz ilişkiler asla Batı ülkelerininki gibi sömürgeci anlayışla oluşturulan ilişkiler değil” dedi.



Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti tezkeresi, oylanarak kabul edildi.