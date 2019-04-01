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"Millet İttifakı"nda HDP etkisi

Kesin olmayan sonuçlara göre, HDP'nin aday göstermediği Ankara, Adana, Artvin, Bilecik ve Kırşehir belediye başkanlıklarını, Millet İttifakı'nın CHP'li adayları kazandı.

01 Nisan 2019 Pazartesi 06:38
"Millet İttifakı"nda HDP etkisi

Resmi olmayan sonuçlara göre, HDP'nin adayının yarışmadığı Millet İttifakı'nın olduğu Ankara, Adana, Artvin, Bilecik, Kırşehir'de belediye başkanlıkları el değiştirerek, CHP'nin oldu.

Adana MHP'den, Ankara, Artvin, Bilecik ve Kırşehir belediye başkanlıkları AK Parti'den CHP'ye geçti. HDP'nin aday göstermediği Hatay, İzmir, Muğla, Burdur, Çanakkale ve Sinop'ta yeniden CHP'li belediye başkanları seçildi.

Resmi olarak Millet İttifakı'nın açıklanmadığı ve HDP'nin aday çıkarmadığı Mersin ve Ardahan'da da belediye başkanlıklarını CHP'nin adayları kazandı.
Mersin ve Ardahan'ın belediye başkanları, daha önce milletvekilliğinde de bulunan isimler oldu. CHP eski Mersin Milletvekili Vahap Seçer bu ilde belediye başkanlığı koltuğuna oturdu, eski DSP milletvekili ve aynı zamanda ses sanatçısı Faruk Demir de Ardahan Belediye Başkanı seçildi.

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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 06:11
  1. Ardahan
  2. Sinop
  3. Muğla
  4. Kırşehir
  5. İzmir
  6. Mersin
  7. Hatay
  8. Çanakkale
  9. Burdur
  10. Bilecik
  11. Artvin
  12. Ankara
  13. Adana
  14. HDP
  15. chp
  16. millet ittifakı

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