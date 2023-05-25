Millet İttifakı'na şok! Topluca istifa edip AK Parti'ye katıldılar

Türkiye'de 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kala Diyarbakır’da Millet İttifakı'ndaki partilerinden AK Parti’ye katılım oldu.

Diyarbakır’da Güç Birliği Partisi Diyarbakır İl Başkanı ve 1. Sıra Milletvekili adayı MYK üyesi Ensari Büyükhan ve Gelecek Partisi Kulp İlçe Başkanı Müserdin Olcum, partilerinden istifa ederek AK Parti’ye katıldı. AK Parti’ye katılım sağlayanlar arasında üyelerinin de bulunduğu belirtildi.

AK Parti'ye katılan yeni üyelere rozetlerini 28. Dönem AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu taktı. AK Parti Diyarbakır Seçim Koordinasyon Merkezi’nde düzenlenen programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 28 Mayıs’ta destek çıkacağı ifade edildi.

Partilerinden istifa eden Olcum ve Büyükhan için Cumhur İttifakı'na katıldıkları için hizmet kervanına katıldıklarını ifade eden Ensarioğlu, “Güç Birliği Partisi Diyarbakır İl Başkanı ve 1. Sıra Milletvekili adayı MYK üyesi Ensari Büyükhan ve Kulp Gelecek Partisi İlçe Başkanı Müserdin Olcum, bugün partilerinden ayrılarak kendi kitlesi ve üyeleriyle birlikte AK Parti’ye katılmak ve Cumhur İttifakı’na destek olmak amacıyla kendilerinin rozetlerini taktık. Cumhur İttifakı’na katıldıkları için hizmet kervanına ve bu millete hizmet yolunda yoldaşımız oldukları için kendilerine teşekkür ederiz” dedi.

Partisinden ayrılışını “Millet İttifakı'nda terör destekçileri bulunmaktadır” sözleriyle açıklayan Gelecek Partisi Kulp İlçe Başkanı Müserdin Olcum, 28 Mayıs tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek vereceklerini dile getirdi.

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