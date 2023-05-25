  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Mide bulandıran anlar! Canlı yılanın kafasını kopartıp çiğ çiğ yedi... Saniye saniye kaydedilip paylaşıldı

Bakan Koca’dan Kılıçdaroğlu’na SMA cevabı! Kemal Bey biz onu zaten yapıyoruz!

Erdoğan’ı destekleyeceğini açıklamıştı! Sinan Oğan meydan okudu: Hesap soracağım

HDP kanadından büyük Ümit Özdağ tepkisi: Zehir zıkkım olsun!'

‘İkinci turu kaybedersen…’ Bay bay Kemal'den istifa sorusuna cevap

CHP'nin anketçisi seçime saatler kala son sonuçları paylaştı! Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyu gündemi altüst etti

Beyne takılan mucize! 12 yıldır felçli olan adam ayağa kalktı

Bayraktar'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Hakikati çarpıtmaktan yorulmadınız

Seçim öncesinde son tahmin! Altın yatırımcıları o rakamı beklesin: Ünlü ekonomistten dudak uçuklatan rakamlar: Peş peşe duyurdu:

Rezil olan CHP’nin anketçisinden fıkra gibi savunma
Siyaset Millet İttifakı'na şok! Topluca istifa edip AK Parti'ye katıldılar
Siyaset

Millet İttifakı'na şok! Topluca istifa edip AK Parti'ye katıldılar

Yeniakit Publisher
2023-05-25 17:59:00 - 2023-05-25 18:08:33

28 mayıs seçimlerine günler kalırken; Diyarbakır’da Gelecek Partisi ve Güç Birliği Partisi’nden istifa eden başkan ve ekipleri topluca AK Parti’ye katıldı.

Türkiye'de 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kala Diyarbakır’da Millet İttifakı'ndaki partilerinden AK Parti’ye katılım oldu.

Diyarbakır’da Güç Birliği Partisi Diyarbakır İl Başkanı ve 1. Sıra Milletvekili adayı MYK üyesi Ensari Büyükhan ve Gelecek Partisi Kulp İlçe Başkanı Müserdin Olcum, partilerinden istifa ederek AK Parti’ye katıldı. AK Parti’ye katılım sağlayanlar arasında üyelerinin de bulunduğu belirtildi.

AK Parti'ye katılan yeni üyelere rozetlerini 28. Dönem AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu taktı. AK Parti Diyarbakır Seçim Koordinasyon Merkezi’nde düzenlenen programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 28 Mayıs’ta destek çıkacağı ifade edildi.

Partilerinden istifa eden Olcum ve Büyükhan için Cumhur İttifakı'na katıldıkları için hizmet kervanına katıldıklarını ifade eden Ensarioğlu, “Güç Birliği Partisi Diyarbakır İl Başkanı ve 1. Sıra Milletvekili adayı MYK üyesi Ensari Büyükhan ve Kulp Gelecek Partisi İlçe Başkanı Müserdin Olcum, bugün partilerinden ayrılarak kendi kitlesi ve üyeleriyle birlikte AK Parti’ye katılmak ve Cumhur İttifakı’na destek olmak amacıyla kendilerinin rozetlerini taktık. Cumhur İttifakı’na katıldıkları için hizmet kervanına ve bu millete hizmet yolunda yoldaşımız oldukları için kendilerine teşekkür ederiz” dedi.

Partisinden ayrılışını “Millet İttifakı'nda terör destekçileri bulunmaktadır” sözleriyle açıklayan Gelecek Partisi Kulp İlçe Başkanı Müserdin Olcum, 28 Mayıs tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek vereceklerini dile getirdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

14 Mayıs sonrası Davutoğlu'na soğuk duş!
14 Mayıs sonrası Davutoğlu'na soğuk duş!

Gündem

14 Mayıs sonrası Davutoğlu'na soğuk duş!

Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Ümit Özdağ'a kötü haber
Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Ümit Özdağ'a kötü haber

Gündem

Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Ümit Özdağ'a kötü haber

7'li koalisyonda Ümit Özdağ krizi! Belediye Başkanı partisinden istifa etti
7'li koalisyonda Ümit Özdağ krizi! Belediye Başkanı partisinden istifa etti

Siyaset

7'li koalisyonda Ümit Özdağ krizi! Belediye Başkanı partisinden istifa etti

‘İkinci turu kaybedersen…’ Bay bay Kemal'den istifa sorusuna cevap
‘İkinci turu kaybedersen…’ Bay bay Kemal'den istifa sorusuna cevap

Gündem

‘İkinci turu kaybedersen…’ Bay bay Kemal'den istifa sorusuna cevap

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23