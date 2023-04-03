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Siyaset Millet İttifakı'na bu utanç yeter! Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler teröristbaşı Öcalan'a özgürlük istiyor
Siyaset

Millet İttifakı'na bu utanç yeter! Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler teröristbaşı Öcalan'a özgürlük istiyor

Yeniakit Publisher
2023-04-03 22:35:00 - 2023-04-03 23:14:06

14 Mayıs seçimlerinde aday çıkarmayacaklarını açıklayarak Millet İttifakı'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren HDP'nin de dahil olduğu Özgürlük ve Demokrasi İttifakı'nda yer alan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük istedi.

HDP'nin de dahil olduğu Özgürlük ve Demokrasi İttifakı'nda yer alan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz, “İttifakımız, hükümeti Abdullah Öcalan ve diğer siyasi tutsaklar üzerinde uyguladığı tecride son vermeye çağırır” dedi.

DBP Eş Genel Başkanı Aydeniz, Diyarbakır'da bir düğün salonunda HDP'nin de dahil olduğu Özgürlük ve Demokrasi İttifakı'nın 14 Mayıs'taki seçime yönelik tutum ve deklarasyonunu anlattı.

Kürtlerin Kürdistan’da kendi kendilerini yönetmelerine imkan verilecek bir statünün tanınması gerektiğini ifade eden Aydeniz, “İttifakımız, hasta tutsaklar başta olmak üzere tüm siyasi tutsakların ayrımsız ve koşulsuz bırakılmasını savunur. İttifakımız, hükümeti Abdullah Öcalan ve diğer siyasi tutsaklar üzerinde uyguladığı tecride son vermeye çağırır” dedi.

 

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Yorumlar

malum

ANAYASA MAHKEMEMİZ NE BEKLİYOR.ADAMLAR MEMLEKETİ BÖLMEK İÇİN HER YOLA BAŞVURUYOR .BU GÜCÜ KİMDEN ALIYORLAR.ANAYASA MAHKEMESİ NEYİ BEKLİYOR.

Misafir

Artik kapatin bu saçma partiyi
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