Millet İttifakı'na bu utanç yeter! Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler teröristbaşı Öcalan'a özgürlük istiyor

HDP'nin de dahil olduğu Özgürlük ve Demokrasi İttifakı'nda yer alan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz, “İttifakımız, hükümeti Abdullah Öcalan ve diğer siyasi tutsaklar üzerinde uyguladığı tecride son vermeye çağırır” dedi.

DBP Eş Genel Başkanı Aydeniz, Diyarbakır'da bir düğün salonunda HDP'nin de dahil olduğu Özgürlük ve Demokrasi İttifakı'nın 14 Mayıs'taki seçime yönelik tutum ve deklarasyonunu anlattı.

Kürtlerin Kürdistan’da kendi kendilerini yönetmelerine imkan verilecek bir statünün tanınması gerektiğini ifade eden Aydeniz, “İttifakımız, hasta tutsaklar başta olmak üzere tüm siyasi tutsakların ayrımsız ve koşulsuz bırakılmasını savunur. İttifakımız, hükümeti Abdullah Öcalan ve diğer siyasi tutsaklar üzerinde uyguladığı tecride son vermeye çağırır” dedi.