Millet İttifakı için 3 kriter! 6'lı masada Babacan ile Davutoğlu adaylık için elendi

Cumhurbaşkanı adaylığı için 3 kriterleri olduğunu açıklayan Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal bunlarından birinin de "20 yıllık AK Parti döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak" olduğunu söyledi.

Millet İttifakı 'cumhurbaşkanı adayı' konusunda sessizliğini koruyor. Bu kapsamda son günlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ismi çeşitli kesimlerce öne çıkarılırken Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"Aday belirleme süreçleri bir strateji meselesidir"

Gültekin Uysal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir takım siyasi kararlar, aday belirleme süreçleri bir strateji meselesidir ve doğal bir zamanlaması vardır; 'AK Parti veya birilerinin gönlü istedi' diye bugünden bir beyanda bulunulmaz!" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili 3 kriter

Uysal, paylaşımının devamında, "Türk Milleti'nin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili beklentisinin 3 ölçüsü var; 20 yıllık AK Parti döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak, seçilebilirlik, seçim sonrası 20 yılda AK Parti tarafından 'devr-i sabık' muamelesine maruz kalan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurucu bir ruhla yeniden tesis etme yetisi!" dedi.