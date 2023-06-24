  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği tarihi Mostar Köprüsü'nde konser verdi

Türkiye'de o şirket artık kapış kapış satacak, kullanıcı sayısı artacak! Pico Türkiye'ye güvencesiyle geliyor, belli oldu

Biz mi matematik bilmiyoruz, Özgür bey mi?

'Bu kadar da olmaz' dedirtmişlerdi! The Simpsons yazarından dünyayı ayağa kaldıran itiraf

Ekrem, ahlaksız çizimlerle Feshane'yi de kirletti

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Wagner askerlerine çağrı

Darbe girişimi sonrası Putin'den ilk açıklama

Doktor Selahaddin Semiz'den bir kitap analizi Tasarımın İhtişamı ve Evrimin Tutarsızlığı!

İmamoğlu seçim sonrasında 'hain' evlat oldu! Baba-oğul restleşmesi CHP’yi parçalıyor

TB2 SİHA ve Milli Muharip Uçak dünyanın gündeminde: Orta Doğu'dan Afrika'ya! Türkiye'ye teklif yağıyor
Siyaset Millet ittifakı bitmiştir! Akşener’den bomba ‘kiralık vekil’ ve CHP itirafı
Siyaset

Millet ittifakı bitmiştir! Akşener’den bomba ‘kiralık vekil’ ve CHP itirafı

Yeniakit Publisher
2023-06-24 12:05:00 -
Millet ittifakı bitmiştir! Akşener’den bomba ‘kiralık vekil’ ve CHP itirafı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP itirafı, millet ittifakını dağıtacak.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin 3. Olağan Kurultayı'nda millet ittifakını dağıtacak açıklamalar yaptı. Akşener, "6’lı masa meselesi çıktı. Genel Başkanınız her türlü fedakarlığı yapan insan ya; Biz CHP’den 15 milletvekili istedik, hayatımın en büyük pişmanlığıdır." dedi. Akşener, 15 vekil almanın "kuyruk siyaseti olduğunu" savundu.

Akşener'in açıklamaları şöyle:

Ben Meral Akşener… Ben sadece oylarınızla genel başkanınız olarak seçilmiş, başka hiçbir vasfı olmayan buradaki tek kişiyim. Beni parayla satın alabilen oldu mu? Biz bugünlere milletimiz için geldik. Kibirle kalbimizi karartmadı, makam sarhoşluğuna kapılmadık. Zaten makamla alakası olmayan buradaki tek kişi olduğum için böyle bir sarhoşluğum söz konusu olamaz. 200 kişilik kurucular kurulu oluşturduk.

Biz bu yola çıkarken hanginizden para istedim ki ben? Milletvekilleri; Genel Merkez’e para mı istedim ben? Genel Merkez yapıldı muhteremler. Çöp kutularını ben aldım. Nasıl buldun bu parayı diye neden demediniz? Ama bugün Meral Akşener’i düşmanlarının suçlamadığı iftiralarla suçladınız; Kahrolun!

Ben parti kurulduktan sonra çeşitli yollarla demokrasiyi oluşturmaya çalıştım. Önce 2 kurultayda blok liste yaptım, itiraz ettiniz. Sonra çarşaf liste yaptım. Çarşaf listede anahtar liste yaptım, seçilemeyenler isyan çıkardı. Anladım ki benim görevim birilerini seçtirmektir.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sonra yarı çarşaf yaptım, orada da kimseyi mutlu edemedim. Kurultaylar hesap verme yeridir. Ben hesap vereceğim, siz de hesap vereceksiniz. Öyle çirkinlikler oldu ki günlerce uyuyamadım. Gördüm ki olmuyor. Herkes her şeyi istiyor, yetmiyor. Milletvekili oluyor yetmiyor. Kadrolarımız sınırlı.

Sonra 6’lı masa meselesi çıktı. Genel Başkanınız her türlü fedakarlığı yapan insan ya; Biz CHP’den 15 milletvekili istedik, hayatımın en büyük pişmanlığıdır.

Tayyip Erdoğan ile mücadele ettim, şu kadar umurumda olmadı. Her hafta tutuklanacağım söylendi, şu kadar korkmadım. Savaşmadık, 15 milletvekili aldık o bize kuyruk siyasetine mal oldu.

3
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

İnanmak istifa edenlere sorun sizi

Meral hanım istifa edenler sizi anlattı biz anladık yarın CHP ile ittifaka devam bizde size oy vermeyecegiz

Türban konusunda gorecegiz

Türban konusunda destek vermede görün bakalım ne oluyor
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23