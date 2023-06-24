Millet ittifakı bitmiştir! Akşener’den bomba ‘kiralık vekil’ ve CHP itirafı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin 3. Olağan Kurultayı'nda millet ittifakını dağıtacak açıklamalar yaptı. Akşener, "6’lı masa meselesi çıktı. Genel Başkanınız her türlü fedakarlığı yapan insan ya; Biz CHP’den 15 milletvekili istedik, hayatımın en büyük pişmanlığıdır." dedi. Akşener, 15 vekil almanın "kuyruk siyaseti olduğunu" savundu.

Akşener'in açıklamaları şöyle:

Ben Meral Akşener… Ben sadece oylarınızla genel başkanınız olarak seçilmiş, başka hiçbir vasfı olmayan buradaki tek kişiyim. Beni parayla satın alabilen oldu mu? Biz bugünlere milletimiz için geldik. Kibirle kalbimizi karartmadı, makam sarhoşluğuna kapılmadık. Zaten makamla alakası olmayan buradaki tek kişi olduğum için böyle bir sarhoşluğum söz konusu olamaz. 200 kişilik kurucular kurulu oluşturduk.

Biz bu yola çıkarken hanginizden para istedim ki ben? Milletvekilleri; Genel Merkez’e para mı istedim ben? Genel Merkez yapıldı muhteremler. Çöp kutularını ben aldım. Nasıl buldun bu parayı diye neden demediniz? Ama bugün Meral Akşener’i düşmanlarının suçlamadığı iftiralarla suçladınız; Kahrolun!

Ben parti kurulduktan sonra çeşitli yollarla demokrasiyi oluşturmaya çalıştım. Önce 2 kurultayda blok liste yaptım, itiraz ettiniz. Sonra çarşaf liste yaptım. Çarşaf listede anahtar liste yaptım, seçilemeyenler isyan çıkardı. Anladım ki benim görevim birilerini seçtirmektir.

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Sonra yarı çarşaf yaptım, orada da kimseyi mutlu edemedim. Kurultaylar hesap verme yeridir. Ben hesap vereceğim, siz de hesap vereceksiniz. Öyle çirkinlikler oldu ki günlerce uyuyamadım. Gördüm ki olmuyor. Herkes her şeyi istiyor, yetmiyor. Milletvekili oluyor yetmiyor. Kadrolarımız sınırlı.

Sonra 6’lı masa meselesi çıktı. Genel Başkanınız her türlü fedakarlığı yapan insan ya; Biz CHP’den 15 milletvekili istedik, hayatımın en büyük pişmanlığıdır.

Tayyip Erdoğan ile mücadele ettim, şu kadar umurumda olmadı. Her hafta tutuklanacağım söylendi, şu kadar korkmadım. Savaşmadık, 15 milletvekili aldık o bize kuyruk siyasetine mal oldu.