Millet İttifakı adayını o tarihte açıklayacak

Gazeteci Muharrem Sarıkaya, "Yüksek Seçim Kurulu seçim takvimini açıkladığı güne kadar 6’lı ittifakın aday belirlemesi söz konusu olmayacak" dedi. Sarıkaya, "Adaylık konusunda en yalın açıklamayı önceki gün Çankırı’daki iftar yemeği sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan yaptı… Üç kez buluşan 6 liderin vardıkları mutabakatı şu sözlerle açıkladı: 'Cumhurbaşkanı adayı, altılı masanın mutabakatıyla belirlenecek. Bir kararımız daha; seçim dönemine girinceye kadar cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunda herhangi bir görüşmede bulunmayacağız, herhangi bir fikir beyan etmeyeceğiz...' Telefonda dünkü sohbetimizde DP lideri Gültekin Uysal da aynı tutumu dile getirdi. 'Seçim takvimi başladığında adayımızı da açıklamış oluruz…' dedi" ifadesini kullandı. Sarıkaya, Habertürk'teki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Uysal burada kalmadı, Cumhurbaşkanı seçiminin, milletvekili seçiminden çok daha önemli olduğuna vurgu yapıp ekledi:

“Son dönem dikkat ediyorum siyasi partiler parlamento üzerinden bir rekabet geliştiriyor. Oysa bu seçimin sıklet merkezi Cumhurbaşkanı… Ankara, İstanbul belediye meclislerinde çoğunluk öteki partilerde. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu başkanlarımız yine yönetiyor; hem de onlara rağmen iyi yönetiyor. Üstelik belediyelerdeki durum Cumhurbaşkanlığından çok daha zor…”

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı da CHP liderinin stratejisinin doğru olduğuna vurgu yapıp ekledi:

“Seçim takvimi belli olunca adayımızın kim olduğunu da herkes görür; Genel Başkanımın (Akşener) da vurguladığı gibi, yeni Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayıdır…”