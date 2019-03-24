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Millet İttifakı adayı Özdemir’den yeni proje

Millet İttifakının Şehzadeler Belediye Başkan adayı İsa Özdemir esnaf ve mahalle gezileri kapsamında karşılaştığı çocuklara havuz ve güvenli park yapma sözü verdi.

24 Mart 2019 Pazar 15:34
Millet İttifakı adayı Özdemir’den yeni proje

Millet İttifakının Şehzadeler Belediye Başkan adayı İsa Özdemir esnaf ve mahalle gezileri kapsamında karşılaştığı çocuklara havuz ve güvenli park yapma sözü verdi.


Millet İttifakının Şehzadeler Belediye Başkan adayı İsa Özdemir, hazırladığı projelerde çocukları unutmadı. Seçim çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerinde çocuklarla selamlaşan Özdemir, çocuklar için de projeler hazırladıklarını söyledi. Milletin Belediyesinde çocukların her isteklerinin yerine geleceğini belirten Özdemir, “Onlar bizim geleceğimiz. Söz veriyorum Milletin Belediyesinde hiçbir çocuk kanalda ölmeyecek, hiçbir çocuk yüzme bilmiyorum demeyecek ve hiçbir çocuk top oynayacak sahamız yok demeyecek” dedi.


İçinden sulama kanalları geçen mahalleler için de çalışma yaptıklarını belirten Özdemir, “Bu kanalların sorumluluğu Devlet Su İşlerindedir. Biz belediye olarak aracılık edecek ve kanalların kapatılmasını talep edeceğiz. Eğer bu başvurumuz kabul görmezse kanalların etrafını demirlerle öreceğiz. Hiç kimse giremeyecek. Zaten mahallelere yapacağımız havuzlar sayesinde de kanallara kimsenin girmesine gerek kalmayacak. Biz ilçemizde yüzme bilemeyen çocuk kalmasın istiyoruz. Her çocuğumuz belediyenin kurslarıyla yüzmeyi öğrenecek” diye konuştu.


Özdemir Şehzadelerde Güvenli Parklar yapacaklarını belirterek, “Çocuklarımız için modern spor sahaları yapacağız ve artık toplarını bu sahalarda oynayacaklar. Bunun yanı sıra ilçemize güvenli parklar oluşturacağız. Bu parklarda oyun alanları, güvenlik personeli ve kamera sistemi yer alacak. Her projemizde çocukların geleceğini ve güvenliğini ön planda tutuyoruz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 15:34
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