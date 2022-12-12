Millet CHP’den çektiğini hiç kimseden çekmedi

ÇINAR DEMİR ANKARA

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiği, şaibeli ABD ve İngiltere icazet turlarının ardından şimdi de Almanya’ya gidiyor. 14 Aralık Çarşamba günü başlayacak programda Kılıçdaroğlu’na yeni Amerikalı danışmanı Jeremy Rifkin eşlik edecek. CHP’nin çarpık durumu Akit’e değerlendiren AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, ABD ve İngiltere temaslarında muhataplarının karşısında el pençe divan duruşuyla dikkat çeken CHP Liderinin, TBMM’nin gazi kimliğine hakaret ettiği bütçe konuşmasının Türk siyasetine kara bir leke olarak geçtiğini söyledi. Geçmişte “hendek” olaylarında askerimize ağır eleştirilerde bulunan CHP zihniyetinin, küresel güçlerin sözcüsü olan danışmanların yol gösterdiği CHP’ye dönüşmesinin, bu partinin gerçek kimliğini gösterdiğini belirten Turan, şunları aktardı: “CHP eylem ve söylemleriyle halkımızın değerleriyle çatışan parti olarak tarihe geçmiştir. Milletimiz CHP’den çektiği kadar, hiçbir şeyden çekmemiştir. Gelinen son aşamada küreselcilerin akıl hocası Jeremy Rifkin’i bile yerli ve milli yaptılar. Ne kadar yerli ise CHP de o kadar yerli ve millidir.”

FETÖ iftiralarının devamı

CHP liderinin Türkiye’yi şikayet etme hastalığına vurgu yapan Turan, şöyle devam etti: “Her şeyi istediği gibi serbestçe söylemesine, hatta eleştirilerinin, hakaretlerin dozajını küfre kadar götürmesine, esip gürlemesine rağmen hâlâ ‘saray, diktatör’ gibi hastalıklı ifadelerle, ülkesini dışarıya şikayet ediyor, demokrasiden dem vuruyor. Kaset kumpasıyla genel başkan olduğu 2010’dan bu yana girdiği bütün seçimleri kaybeden Kılıçdaroğlu’nun; girdiği bütün seçimlerden galip çıkmış, milletin adamına diktatör/tiran benzetmesi trajikomiktir, akıl tutulmasıdır. Yeryüzüne kan kusturan, dünya jandarmalığına soyunan çağımızın tiranlarından akıl almak, para dilenmek ancak CHP zihniyetinin vizyonu olabilir. Yanına topladığı 6 benzemezle iktidar olacağını zanneden Kılıçdaroğlu’nın adeta freni patlamış kamyon gibi hemen her konuda yalan ve iftira dolu cümleleri sarfetmesi yakın geçmişimizdeki FETÖ iftiralarının devamı niteliğindedir. Mandacı zihniyetlerin yeniden hortladığı ülkemizde ana muhalefetin çözümsüzlüğünün ve vizyonsuzluğunun itirafıdır. Türkiye Erdoğan liderliğinde, Cumhur İttifakının yerli ve milli politikalarıyla bu kritik eşiği de aşacak güce sahiptir. Vizyonu 3-5 tane yabancı danışman atamak olan muhalefetin yerli ve milli olan hiçbir şeyle işi olmaz. Libya’da, Doğu Akdeniz’de bunlar mı bayrak dalgalandıracak?”