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Yerel Millet Bahçesini ateşe veren ahmak yakalandı
Yerel

Millet Bahçesini ateşe veren ahmak yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-09-14 12:09:00 -
Millet Bahçesini ateşe veren ahmak yakalandı

Şanlıurfa'da Eyyübiye Millet Bahçesini ateşe veren şahıs yakalanarak hakkında yasal işlem başlatıldı.

Şanlıurfa'da Eyyübiye Millet Bahçesini ateşe veren şahıs yakalanarak hakkında yasal işlem başlatıldı.

Eyyübiye'de ismi öğrenilemeyen bir şahıs, Millet Bahçesini ateşe verip başında bekledi.

Çıkan ot yangını, çevreye sirayet etmeden söndürüldü.

Ateş yakan şahıs, güvenlik kameraları incelenerek tespit edilmesi üzerine yasal işlem başlatıldı. (İLKHA)
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