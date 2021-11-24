"Millet aç" edebiyatıyla 5 bin 500 liralık konser tavsiyesi! Karanlık Odatv'den görülmemiş algı operasyonu!

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Gençlerin bilet bile alamadığını iddia eden karanlık Odatv, Batılı bir sözde şarkıcı grubun konser biletlerinin 1 dakikada bittiğini belirterek Türkiye'ye yönelik yok artık dedirten bir algı operasyonuna başvurdu.

Kara borsaya düşen biletleri alamıyorlarmış

Doların 12 lirayı geçtiği dönemde İngiliz Indie rock grubu Arctic Monkeys'in biletlerinin kapış kapış satıldığı haberini yapan Odatv, 'z kuşağı'nın karaborsaya düşen biletleri "dövizin yükselmesi" nedeniyle alamamasından yakındı. Haberde, biletlerin resmi satıcıda tükenmesinin ardından, konserin biletleri ise karaborsada 6 bin ile 22 bin lira arasında satışa çıktığı görüldü.

Öte yandan 5 kategoride satılan ve fiyatları 418 TL ila 748 TL arasında değişen etkinlik biletlerinin 1 dakikada tükendiği belirtildi.

5 bin 500 liralık konser tavsiyesi

Kara borsadaki bileti Türkiye'den almak yerine Prag'a gitmenin daha ucuz olduğunu iddia eden Odatv, "Yani bu sonuç Türkiye'de kara borsadan bilet almak yerine, Prag'da konseri izlemenin yaklaşık 500 TL daha ucuza geldiğini gösterdi..." ifadesinde bulundu.

Z kuşağının bir şey yapamadığını ve "millet aç aç" propagandası yapan Odatv'nin, "Ne ev, ne araba, bilet bile hayal" manşetiyle 5 bin 492 TL tutan Prag'daki konseri tavsiye etmesi pes dedirtti.