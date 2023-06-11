'Millet aç' diyerek CHP'yi iktidara getirmek isteyen tuzu kuruların puro sevdası! Fatih Altaylı utanmadan bir de yazdı

Hem 'millet aç' edebiyatı yapıp hem de puro sevdasını kaleme alan Altaylı, köşe yazısına, "Pazar Pazar her türlüsü can sıkıcı olan siyasetten bahsetmek istemedi canım. Biraz daha keyifli, biraz daha canımın çektiği mevzulardan söz etmek istedim bugün. Mesela purolardan." diyerek başladı.

"Eski okurlar, geçmişten beni tanıyanlar, izleyenler bilir. Uzun yıllar puro içtim." ifadesini kullanan Fatih Altaylı, utanmadan, sıkılmadan ballandıra ballandıra önce puroya nasıl başladığını anlattı.

Altaylı, "Beni puroya başlatan Celal Şengör’ün dayısı Melih Bey’dir." dedi.

Altaylı yazısının devamında da puroyu bıraktığını aktardı:

Son derece keyif aldığım bu alışkanlığımdan niye vazgeçtiğimi tam olarak bilmiyorum.

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Muhtemelen en önemli neden sağlığımı koruma düşüncesidir. Öksürük krizleri ile boğulan, koah hastası bir ihtiyar olmamama düşüncesi mutlaka etkili olmuştur ama puro nasıl içilir bilmeyen, boyu kadar puroları restoran bahçelerinde kaba saba tavırlarla içmeye çalışan, ne zaman hangi puro içilir konusunda hiçbir fikri olmayan, kollarında devasa saatler, boyu koca kıçlarının üzerinde kısa ceketler, kalın kısa bacaklarını saran, dar kısa paçalı pantolonlar ve altına kaba saba ayakkabılar giyen tipleri görüp içimin kalkması da bunda etkili olmuş olabilir.

Puroya başlayıp bırakmamın özet macerası bu.