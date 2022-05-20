MİLGEM projesinin 3'üncü gemisi Pakistan'da denize indi

YENİ AKİT / ANKARA

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Başbakanı Sayın Şahbaz Şerif’in de katıldığı Pakistan MİLGEM Projesi'nin üçüncü gemisi Badr'ın Karaçi Tersanesindeki denize indirilme töreninde konuştu. Törene Pakistan Savunma Üretim Bakanı Muhammed Israr Tareen, Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Amjad Khan Niyazi de katıldı.

Törendeki konuşmasına dost ve kardeş Pakistan'ı bir kez daha ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek başlayan Bakan Akar, "Bugün, Pakistan Silahlı Kuvvetleri için gerçekleştirilen MİLGEM korvet projesinin önemli bir aşamasına daha geldik." diye konuştu. Proje kapsamındaki gemilerin Pakistan'ın savunmasında hayati görevler üstleneceğine, Pakistan Silahlı Kuvvetlerine faydalı olacağına, bölgede ve dünyada barış ve istikrara katkıda bulunacağına ilişkin düşüncesini paylaşan Bakan Akar, "25 Ekim 2020'de Karaçi Tersanesinde gerçekleştirilen MİLGEM korvet PNS Badr'ın kızağa konma törenine katılmaktan onur duydum. Şimdi, bu geminin denize indirilme törenine katılmak benim için bir zevk." açıklamasında bulundu. Korvetlerin sahip olduğu özelliklere vurgu yapan Bakan Akar, "MİLGEM Sınıfı Korvetler, Pakistan Deniz Kuvvetlerinin teknolojik olarak en gelişmiş su üstü platformlarından biri olacak. Satıhtan satha ve satıhtan havaya füzeler, denizaltılara karşı silahlar, gelişmiş komuta kontrol sistemi de dâhil olmak üzere son teknoloji ürünü silahlar ve modern sensörlerle donatılmış olan bu gemiler Pakistan Deniz Kuvvetlerinin yeteneklerine önemli katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı. Pakistan Deniz Kuvvetleri için Türkiye'de inşa edilen sınıfının ilk gemisi PNS Babur'un, 15 Ağustos 2021'de İstanbul Tersanesi Komutanlığında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Cumhurbaşkanı Sayın Arif Alvi'nin de katıldığı törenle denize indirildiğini anımsatan Bakan Akar, PNS Babur'un 2023'te, sınıfının ikinci gemisi PNS Badr'ın 2024 yılında hizmete alınmasının planlandığını belirtti. Bu yıl içinde İstanbul'da denize indirilecek PNS Khaibar'ın 2024'te Pakistan donanmasına teslim edileceğini dile getiren Bakan Akar, Karaçi'de inşa edilecek olan dördüncü geminin 2025'te hizmete gireceğini söyledi.