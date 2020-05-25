MİLGEM projesinde görev alan emekli Tuğamiral Savaş Onur hayatını kaybetti
Türkiye'nin ulusal savaş gemisi programı olan MİLGEM projesinde görev alan emekli Tuğamiral Savaş Onur hayatını kaybetti.
Milli Gemi (MİLGEM) projesinde görev alan STM Deniz Projeleri Direktörü, Emekli Tuğamiral Mazlum Savaş Onur hayatını kaybetti.
Kanserle mücadele ediyordu
Onur’un bir süredir kanserle mücadele ettiği biliniyordu.
Mazlum Savaş Onur, askeri hayatının ve başarılarının yanında askeri gemi inşa sanayisine kattığı değerlerle de tanınan bir isimdi.