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Miles&Smiles artık QNB Finansbank'ta

Banka, THY ile yaptığı anlaşmayla Miles&Smiles'in resmi ortaklarından biri oldu

07 Mart 2019 Perşembe 10:43
Miles&Smiles artık QNB Finansbank'ta

İSTANBUL (AA) - Miles&Smiles üyeleri, artık QNB Finansbank kredi kartıyla da yapacakları alışverişlerden mil kazanabilecek.

QNB Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre, Türk Hava Yolları (THY) ve QNB Finansbank güçlerini birleştirdi.

THY'nin özel yolcu programı Miles&Smiles kapsamında, QNB Finansbank ile kredi kartı iş birliği başlatıldı. Banka, THY ile yaptığı anlaşmayla Miles&Smiles'in resmi ortaklarından biri oldu.

Buna göre, Miles&Smiles üyeleri, artık QNB Finansbank kredi kartıyla da yapacakları alışverişlerden mil kazanabilecek.

QNB Finansbank, yeni reklam filminde Miles&Smiles ile iş birliğini "Daha önce uçtuğunuzu mu düşünüyorsunuz? Asıl şimdi uçacaksınız" sloganıyla duyurdu.

Çekimleri Paris'te yapılan ve Polonyalı dansçı Maja Kuczynski’nin paraşütçülerin bile zorlukla dengede durabildikleri bir hava tüpünde etkileyici bir dans gösterisi sergilediği reklam filmi yayına girdi. Reklam filminde banka, hayallerin ötesinde bir Miles&Smiles deneyimi sunduğu mesajı ile sektöre iddialı girişini anlatıyor.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 10:43
  1. Miles&Smiles
  2. QNB Finansbank
  3. THY

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