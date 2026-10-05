Ak Parti İl Başkanından seçim açıklaması: Gece uyumak, gündüz oturmak yok!

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’un katılımıyla gerçekleştirilen Seçim İşleri Başkanlığı İstişare Toplantısı’nda seçim hazırlıkları, saha çalışmaları, sandık güvenliği ve seçmen iletişimi değerlendirildi. Toplantıya; milletvekilleri, belediye başkanları, ana kademe, kadın ve gençlik kolları başkan ve yöneticileri ile mahalle başkanlarından sandık müşahitlerine kadar teşkilatın farklı kademelerinden isimler katıldı. Toplantıda, Konya teşkilatlarının seçim hazırlıkları ve sahadaki çalışmaları ele alındı.

Konya teşkilatlarının 31 ilçenin tamamında yıl boyunca sahada olduğunu belirten İl Başkanı Fatih Özgökçen, seçim çalışmalarının yalnızca sandık dönemine bırakılmadığını ifade etti. Özgökçen, "Biz, sadece seçim kapıya dayandığında sokağa çıkan, sadece sandık göründüğünde sahaya inen, çalışmaya başlayan bir teşkilat asla olmadık. Bizim için her gün seçim günüdür, her an milletimizin huzuruna çıkma vaktidir. Konya teşkilatları olarak 31 ilçemizin tamamında, 365 gün, 24 saat esasıyla sahadayız. Yazın sıcağında da kışın ayazında da her zaman milletimizin yanındayız" dedi.

Seçim dönemlerinin her zamankinden daha hassas, daha dikkatli ve daha uyanık olunması gereken süreçler olduğunu belirten Özgökçen, teşkilat çalışmalarında rehavete yer olmadığının altını çizdi. Özgökçen, "Biz her an, yarın seçim olacakmış gibi dipdiri olacağız, hazır olacağız. Rehavete yer yok, ‘nasıl olsa kazanırız’ demeye yer yok" ifadelerini kullandı.

SÖZ VERİYORUZ! GİRİLMEDİK GÖNÜL BIRAKMAYACAĞIZ

Seçim İşleri Başkanlığı rehberliğinde yürütülen çalışmaların önemine dikkat çeken Özgökçen, sandık güvenliği ve seçmen iletişimine ilişkin çalışmaların önemini vurguladı. "Sandık güvenliğinden seçmen iletişimine kadar hepsi bizim namusumuzdur" diyen Özgökçen:

"Konya teşkilatı olarak biz söz veriyoruz. Gece uyumayacağız, gündüz oturmayacağız; sıkılmadık el, girilmedik gönül bırakmayacağız. Sandık esaslı çalışmalarımızı en küçük, en kılcal damarlara kadar şimdiden tamamlayacağız. Biz tam motivasyonla, çelik gibi bir kararlılıkla, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında dimdik yürümeye devam edeceğiz. Çünkü bizim rotamızı suni gündemler, dedikodular değil, milletimizin ta kendisi tayin eder" şeklinde konuştu.

Konya teşkilatlarının çalışmalarını aynı kararlılıkla sürdüreceğini ifade eden Özgökçen, "Konya olarak bu kutlu davanın kalesi olmaya, Türkiye’nin lokomotifi olmaya en güçlü şekilde devam edeceğiz" dedi.

Toplantının sonunda İl Başkanı Fatih Özgökçen, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’a katılımı, tecrübeleri ve yol gösterici değerlendirmeleri dolayısıyla teşekkür ederek toplantının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.