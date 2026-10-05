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Gündem ‘İktidar öyle ya da böyle değişecek’ demişti! Ertürk’e 26,5 ay hapis ve tahliye kararı
Gündem

‘İktidar öyle ya da böyle değişecek’ demişti! Ertürk’e 26,5 ay hapis ve tahliye kararı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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‘İktidar öyle ya da böyle değişecek’ demişti! Ertürk’e 26,5 ay hapis ve tahliye kararı

Bir televizyon programında, “Artık iktidar değişecek, ama acılı ama acısız iktidar değişecek…” sözlerini sarfeden emekli tuğamiral Türker Ertürk, “halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit” suçlamasıyla yargılandığı davada, 1 yıl 14 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Hüküm geri bırakılmazken, ; sanığın tutuklulukta geçirdiği süre ve delillerin toplanmış olması gerekçeleriyle sanığın tahliyesine hükmedildi.

Adli kaynaklardan yapılan açıklamada konu ile ilgili şu bilgilere yer verildi:

“Sanık Türker Ertürk hakkında, 20 Mart 2023 tarihinde TELE 1 isimli televizyon kanalında katıldığı programda kullandığı ifadeler nedeniyle “halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit” suçundan yürütülen yargılamada karar verilmiştir.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı adına esas hakkındaki mütalaada; sanığın canlı yayında, “Bakın artık iktidar değişecek, ama acılı ama acısız iktidar değişecek… Yoksa ileride müşkilat yaşarız ülkece diye düşünüyorum.” şeklinde beyanda bulunduğunu, program sunucusunun “Elbette bedelini biliyorlardır değil mi efendim?” sorusunu ise onayladığını belirtmiştir.

 

SOMUT BİR TEHDİT VAR

Savcılık; söz konusu ifadelerin, meşru iktidarın değişmemesi hâlinde Yüksek Seçim Kurulu dâhil toplumun zorluk yaşayacağı yönünde somut bir tehdit içerdiğini, eylemin kamuya açık canlı yayında alenen gerçekleştirildiğini değerlendirerek sanığın TCK’nın 213/1 ve 218. maddeleri kapsamında cezalandırılmasını ve tutukluluk hâlinin devamını talep etmiştir.

SANIĞIN SUÇU SABİT BULUNDU

Mahkemece yapılan yargılama sonucunda, sanığın üzerine atılı “halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit” suçunu işlediği sabit görülerek;

▪️ TCK’nın 213/1. maddesi uyarınca 2 yıl hapis cezasına,
▪️ Eylemin yayın yoluyla işlenmesi nedeniyle TCK’nın 218/1. maddesi uyarınca cezanın 1/3 oranında artırılarak 2 yıl 8 ay hapis cezasına,
▪️ TCK’nın 62/1. maddesi uyarınca 1/6 oranında takdiri indirim uygulanarak sonuç olarak 1 yıl 14 ay 20 gün hapis cezasına hükmedilmiştir.

 

TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Sanık hakkında, verilen cezanın süresi nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına; adli sicil kaydı ve UYAP sistemine yansıyan kovuşturma evrakı dikkate alınarak hapis cezasının ertelenmemesine karar verilmiştir.
Mahkeme ayrıca; hükmedilen ceza miktarı, sanığın tutuklulukta geçirdiği süre, delillerin toplanmış olması ve tutuklamadan beklenen gayenin gerçekleşmiş olması gerekçeleriyle sanığın tahliyesine hükmetmiştir.
Sanığın başka bir suçtan hükümlü veya tutuklu bulunmaması hâlinde derhâl salıverilmesi için ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılmasına; hükmün kesinleşmesinden önce özgürlüğü kısıtlanarak geçirdiği sürelerin de TCK’nın 63. maddesi uyarınca cezasından mahsup edilmesine karar verilmiştir.”

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Yorumlar

Osmanlı

Terör örgütleri ni savunan halkı ve iradesini tehtit eden bu şahsın Bırakılması Türkiye için bir tehlike bir ayıp

BUNLAR SİYONİST VE BÜYÜK ŞEYTANIN PAŞALARI

Müslüman ve Türk paşası olmadığı belli
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