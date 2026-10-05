  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Gürlek duyurdu: İlk 9 ayda 294 suçlu iade edildi Akit Medya dev bir etkinliğe daha imza atıyor: Ekonominin nabzı bu zirvede atacak! İsrail sınırda yine kepçelere sarıldı! Siyonist tahrike Türkiye’den tepki Özel Kuvvetler’e çok özel görev: Gökyüzünü Türk bayrağıyla kapladılar Ağırel ile Gültekin arasında çirkin polemik! Y.vşaklar, geri zekalılar havada uçuşuyor! Enflasyon verileri ocak zammına ışık tuttu: Memur ve emeklinin maaşı ne kadar artacak? Trump, Berat Albayrak’ın izinde: Niye değiştiriyoruz ki? Çok saçma! Önce terörden arındırıldı şimdi patlayıcılardan! Mehmetcik’ten Irak sınırında mayın mesaisi Bakan Kacır açıkladı: Türkiye uzayda tarihi bir ilke hazırlanıyor Bakan Bayraktar duyurdu: Yıllık 80 milyar dolarlık ekonomik değer kazandırabilir
Spor Hakemler operasyonunda gözaltına alınmıştı: Süper Lig hakemi Yasin Kol tutuklandı!
Spor

Hakemler operasyonunda gözaltına alınmıştı: Süper Lig hakemi Yasin Kol tutuklandı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Hakemler operasyonunda gözaltına alınmıştı: Süper Lig hakemi Yasin Kol tutuklandı!

MHK'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol 'Şike' ile 'Teşvik', yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel ise 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Merkez Hakem Kurulu'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel, Trabzon'da Trabzonspor- Drogheda United arasında oynanan hazırlık maçının ardından '7258 sayılı kanuna muhalefet', 'Evrakta sahtecilik suçuna iştirak' ve 'Görevi kötüye kullanma' suçları iddiasıyla gözaltına alındı. Şüpheliler bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

HAKEMLERE TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan Yasin Kol 'Şike ve Teşvik' suçundan, Göktuğ Hazar Erel ise 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden Kol 'Şike' ile 'Teşvik', Erel ise 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tüm Türkiye merak ediyordu: TFF, hakem atamalarını kimlerin yapacağını açıkladı
Tüm Türkiye merak ediyordu: TFF, hakem atamalarını kimlerin yapacağını açıkladı

Spor

Tüm Türkiye merak ediyordu: TFF, hakem atamalarını kimlerin yapacağını açıkladı

Hakemler Dosyası'nda sıcak gelişme: Yasin Kol ve Hazar Erel adliyeye sevk edildi
Hakemler Dosyası'nda sıcak gelişme: Yasin Kol ve Hazar Erel adliyeye sevk edildi

Spor

Hakemler Dosyası'nda sıcak gelişme: Yasin Kol ve Hazar Erel adliyeye sevk edildi

"Hakemler dosyası" soruşturmasında yeni gelişme: 2 hakeme tutuklama talebi
"Hakemler dosyası" soruşturmasında yeni gelişme: 2 hakeme tutuklama talebi

Spor

"Hakemler dosyası" soruşturmasında yeni gelişme: 2 hakeme tutuklama talebi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23