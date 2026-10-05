Hakemler operasyonunda gözaltına alınmıştı: Süper Lig hakemi Yasin Kol tutuklandı!
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MHK'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol 'Şike' ile 'Teşvik', yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel ise 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Merkez Hakem Kurulu'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel, Trabzon'da Trabzonspor- Drogheda United arasında oynanan hazırlık maçının ardından '7258 sayılı kanuna muhalefet', 'Evrakta sahtecilik suçuna iştirak' ve 'Görevi kötüye kullanma' suçları iddiasıyla gözaltına alındı. Şüpheliler bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
HAKEMLERE TUTUKLAMA TALEBİ
Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan Yasin Kol 'Şike ve Teşvik' suçundan, Göktuğ Hazar Erel ise 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden Kol 'Şike' ile 'Teşvik', Erel ise 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.