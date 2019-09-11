Milas’ta zabıtadan örnek uygulama

Milas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçede yaşanan yaya kaldırımı işgallerini önlemek, sık yaşanan orman yangınlarına karşı halkı bilinçlendirmek adına örnek çalışma başlattı.

Muğla’nın Milas ilçesinde, Zabıta Müdürlüğü ekipleri halkı bilinçlendirmek ve yaya kaldırım işgaline dikkat çekmek adına üzerinde “Kaldırımlar Yayaların Yollar Araçların Olsun” ve “Engellilere Engel Olmayalım” sloganları yazılı bardak altlığını ve yanan ormanları yeniden oluşturmak adına üzerinde kara çam tohumu bulunan kurşun kalemleri esnaf ve vatandaşlara dağıtılıyor. Dağıtılan el broşürleri ile de esnaf ve vatandaşlardan yaya kaldırımlarına eşya koyulmaması, görme engellilere ait yollara araç park edilmemesi, bisiklet yollarına park edilmemesi, dilencilere karşı birlikte mücadele edilmesi ve gereksiz araç kornalarının kullanılmaması isteniyor.

Kaldırımları işgal ederek yayaların geçişini engelleyenlere müsaade etmeyeceklerini ifade eden Milas Belediyesi Zabıta Müdürü Süleyman Karatoprak; “Zabıta ekiplerimiz yayalar ve engelli vatandaşların hakkı olan kaldırımların araçların park edilmesi ve iş yerleri tarafından malzeme konularak işgal edilmesinin önüne geçebilmek amacıyla esnafları tek tek gezerek uyarılarda bulunuyor. Gerekli görüldüğü takdirde cezai işlem uyguluyor. Ekiplerimiz ayrıca müdürlüğümüz tarafından bastırılan ve kaldırım işgallerine dikkat çeken broşür, bardak altlıklarını da esnaf ve vatandaşlarımıza dağıtıyor. Bunun yanı sıra son zamanlar çıkan yangınlardan yok olan ormanlarımızı yeniden canlandırmak için üzerinde karaçam tohumu bulunan kurşun kalemleri de dağıtıyoruz. Umuyorum ki önümüzdeki süreçte hem araç sürücülerimiz hem esnafımız hem de vatandaşlarımız orman yangınları ve kaldırım işgallerine karşı daha duyarlı olacaktır” dedi.