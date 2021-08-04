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Gündem Milas’ta alevler termik santrale yaklaştı
Gündem

Milas’ta alevler termik santrale yaklaştı

Muğla’nın Milas ilçesinde tüm çabalara rağmen günlerdir söndürülemeyen orman yangınları, termik santrallerin yakınana kadar ulaştı. Bölge jandarma tarafından acil olarak boşaltılırken termik santralin çevresine ise hendekler kazıldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-04 04:06:00 - 2021-08-04 04:34:32

Muğla'nın Milas ilçesinde tüm çabalara rağmen günlerdir söndürülemeyen orman yangını, Kemerköy Termik Santrali'nin 1 kilometre yakınına kadar yaklaştı.

Santralin etrafına hendekler kazıldı

Yetkililer üst düzey tedbirler alındığını, santralin çevresinde hendekler kazıldığını belirtti. Ekipler ve santral görevlileri bölgeyi alevlerden korumak için mücadelesini sürdürüyor. Öte yandan, termik santralin patlama riskinin söz konusu olmadığını ifade eden santral yetkilileri, "Bu konudaki endişeler yersiz. Santral ile ilgili çevreye zarar verecek bir durum söz konusu değil" açıklamasını yaptı.

Milas belediye başkanı da sosyal medyadan uyarmıştı

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, gün içinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, korkulan durumla ilgili son bilgileri paylaşarak "Bunu söylemek istemezdim. Uyarılarımızın, haykırışlarımızın ne denli haklı olduğunu ciğerimiz yanarak, korkuyla izliyoruz. Bunu söylemek istemezdim ama Termik santralle ateş ilk defa yüz yüze geldi…" açıklamasını yapmıştı.

Bölge boşaltılmaya başlandı

Uyarılar ve yaklaşan tehlikenin ardından güvenlik amacıyla jandarma tarafından bölge acil bir şekilde boşaltılmaya başlandı.

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