0553 313 94 23

Milas'ta 3.4 büyüklüğünde korkutan deprem

Muğla’nın Milas ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hafif şekilde hissedilen depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

27 Haziran 2019 Perşembe 13:39
Milas'ta 3.4 büyüklüğünde korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Muğla'nın Milas ilçesi Ulaş Mahallesi olarak saptadığı deprem, saat 12.30’da meydana geldi.

Yerin 6,87 kilometre derinliğinde olan deprem, bölgede hafif şekilde hissedildi. Depremde, can ve mal kaybı olmadı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 13:39
  1. Muğla
  2. Milas
  3. Deprem
  4. AFAD

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin davada dosyası ayrılan sanıklar hakkında mütalaa verildi
    1. Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin..
    2. Bakan Akar: "(S-400) Bu bitmiş bir..
    3. Sebze fiyatları düştü vatandaş pazara..
    4. Beton Ekrem'in gözü dışarıda!..
    5. Yörüklerin karla kapanan göç yolları..
    6. Kırşehirli genç ahiler, çalışma..
    7. Şanlıurfa'da terör operasyonu
    8. Tekstil ve konfeksiyon makineleri..
    9. Sözleşemli sağlık personeli alımı 2019..
    10. Manisa Büyükşehir kendi öz..
    11. TVHB’den ’evcil hayvan besleyenler..
    12. Kamu bankaları imar barışı ödemelerini..
    13. Fransa’daki 2015 saldırılarıyla ilgili..
    14. Çinli firmadan Düzce’ye yatırım
    15. Uluslararası öğrenciler, Kocaeli’ne..
    16. Yurt dışında yerleşiklerin hisse..
    17. Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü..
    18. AK Parti’li Mersinli’den sert..
    19. Silivri’de kaçak ve sahte içki..
    20. Elazığ'da kiraz hasadı şenliği
    21. Tekirdağ'da trafik kazası: 3 yaralı
    22. ’Ramazan ve İnfak’ temalı ersim ve..
    23. Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Türk:
    24. Belediye ifşa etti! Asılarak ağacı..
    25. Hamas'tan "Bahreyn halkının..
    26. Diyarbakır’daki çatışmanın görüntüleri..
    27. Diyarbakır’da Sur mağdurları evlerine..
    28. Milletvekili Çakırözer’den ’Çifteler..
    29. 'Çalmaya geliyorlar!' Rusya..
    30. TESKİ’den 2019-2024 toplantıları
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Gül veya Davutoğlu değil... İşte Babacan'ın en yakınındaki isim! "En yoğun çalışan kişi o"
    Gül veya Davutoğlu değil... İşte Babacan'ın en yakınındaki isim! "En yoğun çalışan kişi o"