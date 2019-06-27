Milas'ta 3.4 büyüklüğünde korkutan deprem Muğla’nın Milas ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hafif şekilde hissedilen depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Muğla'nın Milas ilçesi Ulaş Mahallesi olarak saptadığı deprem, saat 12.30’da meydana geldi. Yerin 6,87 kilometre derinliğinde olan deprem, bölgede hafif şekilde hissedildi. Depremde, can ve mal kaybı olmadı.

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