Milas'ta 12 kaçak göçmen yakalandı
Muğla'nın Milas ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 12 yabancı uyruklu yakalandı.05 Eylül 2019 Perşembe 15:29
Milas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinceSanayi Kavşağı'nda durdurulan minibüste Irak, Yemen ve Suriye uyruklu12 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.
Ekipler, göçmenleri para karşılığı yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları ileri sürülen iki kişiyi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından düzensiz göçmenlerinMuğla Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği bildirildi.
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