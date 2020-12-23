Milas zeytinyağı, Avrupa Birliği'nde coğrafi işaret alarak tescil edildi

ANKARA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yerel hazine olan coğrafi işaretlerin, önce Türkiye'de, ardından da Avrupa Birliği'nde (AB) tescil edilmesinin gurur verici olduğunu bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, Milas zeytinyağının, AB'de tescil edilmesine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu yağın Türk mutfağına büyük değer kattığını, aynı zamanda üstün kalitesi ve lezzetiyle tüm dünyada dikkat çektiğini belirtti.

Milas zeytinyağının ününün üretiminde, yüksek kalitede yetişen memecik çeşidi zeytininin kullanılmasıdan ve söz konusu zeytinin yörenin toprak ve iklim koşullarında yüksek kalitede yetişmesinden kaynaklandığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Milas zeytinyağı, AB'de tescilli 5. coğrafi işaretimiz oldu. Yerel hazinemiz olan coğrafi işaretlerin, önce ülkemizde, ardından da AB'de tescil edilmesi bizlere gurur yaşatıyor. Zeytinyağı ile birlikte AB'de tescilli diğer coğrafi işaretlerimiz; Antep baklavası, Malatya kayısısı, Aydın inciri ve Aydın kestanesi. Coğrafi işaretlerimizin AB'de tescil edilmesi noktasında süreci yakından takip ederek desteklerini esirgemeyen TOBB Brüksel Ofisimize bu noktada teşekkür ediyorum. Milas zeytinyağına sahip çıkarak AB tescili ile taçlandıran Milas Ticaret ve Sanayi Odamızı yürekten tebrik ediyoruz."