0553 313 94 23

Milas seçim sonuçları 2019 | Muğla Milas 31 Mart seçim sonuçları oy oranları

31 Mart 2019 Muğla’nın Milas ilçesi yerel seçim sonuçları son dakika burada. YSK Milas seçim sonuçlarına göre 31 Mart 2019 Milas’ta son durum ne? Milas seçim 2019 sonuçlarına göre kim önde? Milas oy oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Milas’ta son durum nedir? Milas’ta hangi parti önde? Milas yerel seçim sonuçları ve oy oranları. İşte Muğla Milas yerel seçim sonuçları...

31 Mart 2019 Pazar 15:38
Milas seçim sonuçları 2019 | Muğla Milas 31 Mart seçim sonuçları oy oranları

31 Mart 2019 Muğla’nın Milas ilçesi yerel seçim sonuçları son dakika burada. YSK Milas seçim sonuçlarına göre 31 Mart 2019 Milas’ta son durum ne? Milas seçim 2019 sonuçlarına göre kim önde? Milas oy oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Milas’ta son durum nedir? Milas’ta hangi parti önde? Milas yerel seçim sonuçları ve oy oranları. İşte Muğla Milas yerel seçim sonuçları...

Milas partilerin oy oranları

Milas’ın seçim sonuçları Yeni Akitʼin 2019 seçim sayfasından canlı olarak an be an takip edilebilecek. Milas seçim sonuçları canlı olarak Yeniakit.com.trʼde. Milas yerel seçim sonuçları nasıl, yerel seçim 2019 Milas hangi parti en fazla oy aldı? Milas belediyesini kim kazandı? Milas seçim sonuçları dakika dakika bu sayfada. Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden biri için 31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaşlar sandığa gitti. 2019 Milas yerel seçim sonuçları, Milas 2019 yerel seçim sonuçları, Muğla Milas yerel seçim sonuçları 2019, 2019 yerel seçim sonuçları Milas partilere göre oy dağılımı. Yüksek Seçim Kurulu(YSK) verilerine göre 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ne kadar seçmen oy kullanacak? YSKʼnın askıya çıkardığı listelere göre, 57 milyon 93 bin 985 seçmen bulunuyor. Bunların 1 milyon 2 bin 392ʼsi ilk kez 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanacak.

MUĞLA MİLAS SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Milas belediyesini kim kazandı?

Tüm yurtta vatandaşlar büyük bir merakla 31 Mart yerel seçim sonuçlarını bekliyor. Vatandaşlar oy kullandıkları illerde hangi partinin daha fazla oy aldığını merak ediyor. Muğla Milas yerel seçim sonuçlarına göre Milas belediyesini kim kazandı? Milas belediyesi hangi partiden? Milas 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde partilerin oy dağılımı ne oldu? Milas hangi parti ne kadar oy aldı? 2019 yerel seçim sonuçları Muğla ili, Milas ilçesi Belediye Başkan adayları ve seçim sonuçlarını canlı olarak takip edebilirsiniz. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim yasaklarını kaldırdığı andan itibaren Milas yerel seçim sonuçları 2019 oy sayım işlemi esnasında Milas seçim sonuçlarını takip edebilecek ve seçim heyecanını yeniakit.com.trʼde yaşayacaksınız. Yine 2019 Milas seçim sonuçlarını, Milas partilerin aldıkları oy oranlarını da yine seçim sayfamızda canlı olarak takip etme şansına sahip olacaksınız.

Muğla büyükşehir belediye başkan adayları 2019

AK Parti Muğla Büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Nil Hıdır(Cumhur İttifakı)

İYİ Parti Muğla büyükşehir belediye başkan adayı Osman Gürün (Millet İttifakı)

Saadet Partisi Muğla Büyükşehir belediye başkan adayı Turhan Tutumlu

Vatan Partisi Muğla Büyükşehir belediye başkan adayı Günal Dal 

Muğla AK Parti ilçe belediye başkan adayları

Menteşe: Av. Gültekin Akça

Yatağan: Mustafa Toksöz

Kavaklıdere: Mehmet Demir

Milas: Barış Saylak

Bodrum: Dr. Tahir Ateş

Ula: İsmail Akkaya

Marmaris: Serkan Yazıcı

Datça: Dr. Feyzullah Gülada (Cumhur İttifakı)

Köyceğiz: Kamil Ceylan

Ortaca: Av. Recep Güneş (Cumhur İttifakı)

Dalaman: Muhammet Karakuş

Fethiye: Muhittin Kayabaş

Seydikemer: Yakup Otgöz 

CHP Muğla ilçe belediye başkan adayları

Dalaman: Muhammet Şaşmaz

Datça: Gürsel Uçar

Kavaklıdere: Kenan Ay

Menteşe: Bahattin Gümüş

Milas: Muhammet Tokat

Ula: Ümit Karaaslan

Bodrum: Mustafa Saruhan

2014 Muğla yerel seçim sonuçları

CHP adayı Osman Gürün % 49

AK Parti adayı Mansur Harmandar % 28

MHP adayı Mehmet Erdoğan % 18

Bodrum 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 50

MHP % 36

AK Parti % 8

HDP % 3

Dalaman 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 32

AK Parti % 32

MHP % 32

HDP % 1

Datça 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 46

AK Parti % 35

MHP % 13

HDP % 2

Fethiye 2014 yerel seçim sonuçları

DP % 33

CHP % 28

AK parti % 27

MHP % 7

Muğla seçmen sayısı

Yüksek Seçim Kurulu tarafından verilen bilgiye göre 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili seçimlerinde Muğla’da toplam 2 bin 244 sandıkta 724 bin 911 seçmen oy kullanmıştı. Muğla’nın ilçe verileri değerlendirildiğinde ise, Bodrum’da 375 sandıkta 130 bin 972 kişi , Dalaman’da 91 sandıkta 28 bin 543 kişi, Datça’da 57 sandıkta 18 bin 421, Fethiye’de 332 sandıkta 114 bin 34 kişi, Kavaklıdere’de 28 sandıkta 8 bin 252, Köyceğiz’de 89 sandıkta 27 bin 400 kişi, Marmaris’te 197 sandıkta 68 bin 498, Menteşe’de 256 sandıkta 82 bin 484 kişi, 357 sandıkta Milas’ta 108 bin 154, Ortaca’da 111 sandıkta 36 bin 666, Seydikemer’de 156 sandıkta 45 bin 938, Ula’da 71 sandıkta 20 bin 214 ve Yatağan’da ise 124 sandıkta 35 bin 335 kişi oy kullanmıştı. 100 binin üzerinde seçmeni bulunan Bodrum, Fethiye ve Milas ilçelerinin seçmen sayısı toplamı 353 bin 160 seçmen yer almıştı.

Büyükşehirdeki seçmenler neler için oy kullanacak?

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak.

Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.

Oy pusulası renkleri nasıl olacak?

Büyükşehir belediye başkanlığı seçimi için kullanılacak oy pusulası "beyaz", büyükşehir olmayan illerde "turuncu", ilçe belediyesi için hazırlanan oy pusulası "mavi", belediye meclis üyeliği için kullanılacak oy pusulası ise "sarı" renkte olacak. Seçmenler, "Evet" veya "Tercih" yazılı mühürlerle oylarını kullanacak. Oy pusulalarının üzerine mühür dışında yazı yazılmayacak. Oy pusulaları tek zarfa konulacak. Zarflar, şeffaf sandıklara atılacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 15:38
  1. Van
  2. Şanlıurfa
  3. Trabzon
  4. Tokat
  5. Tekirdağ
  6. Samsun
  7. Sakarya
  8. Ordu
  9. Mardin
  10. Kahramanmaraş
  11. Manisa
  12. Malatya
  13. Konya
  14. Kocaeli
  15. Kayseri
  16. İzmir
  17. İstanbul
  18. Mersin
  19. Hatay
  20. Gaziantep
  21. Eskişehir
  22. Erzurum
  23. Diyarbakır
  24. Denizli
  25. Bursa
  26. Balıkesir
  27. Aydın
  28. Antalya
  29. Ankara
  30. Adana
  31. Muğla Milas yerel seçim sonuçları
  32. Muğla Milas 2019 yerel seçim
  33. Muğla Milas 2019 yerel seçim sonuçları
  34. Muğla Milas yerel seçim sorgulama
  35. Muğla Milas belediye seçim sonuçları
  36. Muğla Milas 2019 belediye seçim sonuçları
  37. Milas Cumhur ittifakı oy oranı
  38. Milas Millet ittifakı oy oranı
  39. Milas Ak Parti oy oranı
  40. Milas CHP oy oranı
  41. Milas MHP oy oranı
  42. Milas İyi parti oy oranı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Herkes seçim onlar geçim derdinde
    1. Herkes seçim onlar geçim derdinde
    2. Osmaniye'de korkutan yangın: 7 kişi..
    3. Bulaşık makinesi deterjanlarına para..
    4. Muhtarlık seçimi aileyi böldü! 5 gözaltı
    5. GÜNCELLEME 2 - Malatya'da seçim..
    6. Van seçim sonuçları 2019 son dakika 31..
    7. ALKÜ’nün Uluslararası kongresi..
    8. (Özel)Zehra Çilingiroğlu’da annesi..
    9. 73 yaşındaki adam oy kullanmaya..
    10. Ayvalık’ta restoranda korkutan yangın
    11. Judo: Büyükler Balkan Şampiyonası
    12. Gaziantep'te acı olay! Sele kapılarak..
    13. 15 Temmuz gazisi Algan engelleri aşıp..
    14. Yaşlı kadın sandalyeyle oy kullanmaya..
    15. Van’da oy sayımı başladı
    16. DP Genel Başkanı Uysal, oyunu..
    17. Hakkari’de oy kullanma işlemi sone erdi
    18. Siirt’te bir evde yangın çıktı
    19. Başkan Arslan, oyunu kullandı
    20. İçişleri Bakanlığı: "2 vatandaş seçim..
    Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
    Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!

    Günün Karikatürü

    31 Mart 2019
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin