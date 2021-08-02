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Gündem Milas Belediye Başkanı Tokat felaket tellallarına tepki gösterdi
Gündem

Milas Belediye Başkanı Tokat felaket tellallarına tepki gösterdi

Muğla’nın Milas ilçesindeki yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, yangının termik santrali tehdit etmediğini belirterek pekülasyonlara itibar edilmemesini istedi.

Yeniakit Publisher
2021-08-02 03:33:00 -
Milas Belediye Başkanı Tokat felaket tellallarına tepki gösterdi

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, saat 23.40 civarında Çökertme'deki son durumu paylaştı.

Tokat, şunları söyledi:

Spekülasyonlara itibar etmeyiniz

Şiddetli bir rüzgar var. Ayakta durmak bile zor. Yollarımız açık. Ören ve termik santral için şu an için bir tehlike görünmüyor. Zaten rüzgar da Ören ve termik santralin ters yönünde estiği için şu anda sadece Çökertme, Gökbel ve Bozalan için bir tehlike söz konusu. Özellikle çok değişik, spekülasyon yapılacak söylentiler ortaya atılıyor. Bunlara itibar edilmemesini rica ediyoruz. Bizlerden ya da resmi kurumlardan bir açıklama yapılmadan halkımızın yanlış bilgilendirilmesi doğru olmaz. ‘Şu kadar kişi yakalanmış, şöyle olmuş, böyle olmuş' bunlar rivayettir. Bunlar çok doğru bilgiler değildir. Ören için, yollarımızın için ve termik santralimiz için bir tehlike yok ama Çökertme cayır cayır yanıyor.''

Muğla'da 4 yerde yangın devam ediyor

Muğla’da Marmaris, Köyceğiz, Milas, Seydikemer ilçelerinde akşam saatlerinde yangınlar kontrol altına alınamadı. Havanın kararması nedeniyle havadan müdahale kesilirken, karadan müdahaleler devam ediyor.

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